На Украине раскрыли число ежедневно пытающихся покинуть страну уклонистов

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Ежедневно около 100 уклонистов предпринимают попытку пересечь украинскую границу и покинуть страну, сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Игорь Матвийчук, передает ТАСС.
«В это число входят как те, кто пытается проехать через пункты пропуска, так и те, кто пытается миновать их», – отметил Матвийчук.
По его словам, речь идет об уклонистах, которые были задержаны или о которых сообщили пограничники других стран. Он подчеркнул, что если на незаконно пересекающих границу граждан налагается штраф, то организаторам побега грозит уголовная ответственность.
Ранее на Украине сообщили о переговорах с ЕС об экстрадиции в страну уклонистов.
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