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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не пригласил Владимира Зеленского на саммит G20, что вызвало критику депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского. По его словам, отказ связан с политикой Зеленского, который, как утверждается, избегает мирных инициатив и концентрируется на продолжении конфликта, передает РИА Новости.
Дубинский отметил, что Зеленский демонстрирует нежелание вести диалог о мире, а отказ в участии на саммите G20 лишь подчеркивает изоляцию Украины.
Он также раскритиковал украинского президента за его возмущение и укор в сторону других стран, включая Бразилию и Китай.
Встреча G20 прошла 18–19 ноября, Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Он также раскритиковал украинского президента за его возмущение и укор в сторону других стран, включая Бразилию и Китай.
«Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим», — написал Дубинский.Ранее «Радио 1» сообщало, что решение Лулы да Силвы избежать обсуждения украинского вопроса вызвало недовольство европейских лидеров.
Встреча G20 прошла 18–19 ноября, Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Мария Моисеева