Зеленский назвал условие поражения Украины

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Зеленский рассказал, что украинских производственных мощностей недостаточно для обеспечения армии всем необходимым. По словам предводителя киевского режима, Украина продолжит сражаться, однако без поддержки Соединенных Штатов этого может быть «недостаточно для победы».
Примечательно, что слова Зеленского прозвучали на фоне предложений избранного президента США Дональда Трампа сократить помощь Киеву и начать мирные переговоры.
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