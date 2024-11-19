В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20

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В итоговом коммюнике саммита G20 ряд европейских делегаций отказались от жестких формулировок по конфликту на Украине в отношении России. Об этом информирует Financial Times.
По словам западного высокопоставленного дипломата, «это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть». Другой европейский дипломат заявил, что предлагаемые формулировки были «недостаточно сильны».
Согласно информации источника, никто из участников саммита не хотел «заходить слишком далеко», поскольку это спровоцировало бы многочисленные споры.
Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.
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Согласно информации источника, никто из участников саммита не хотел «заходить слишком далеко», поскольку это спровоцировало бы многочисленные споры.
Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.
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Екатерина Коршунова