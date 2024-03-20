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Западные страны должны лично принять участие в боевых операциях на Украине. Такое заявление сделал секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко. Его слова передает газета Telegraph.
«Я думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины. Когда дело касается помощи Украине, она в ответ получает от союзников больше бла-бла-бла», — заявил Костенко.Он также выразил надежду на то, что лидеры стран Запада станут более смелыми в действиях, направленных против России.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США должны оказывать помощь Киеву только в виде займов, поскольку американцы уже накопили огромный госдолг.
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Элина Позднякова