Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично исковеркал имя спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, отметив, что представители Китая не имеют права решать, когда Киеву начинать переговоры с Москвой.