США обвинили российскую ГК «Структура» в создании фейковых сайтов СМИ

Власти США обвинили два российских юридических лица — Группу компаний «Структура» и Агентство социального проектирования — в создании сети фейковых сайтов, якобы выдававших себя за интернет-страницы реальных СМИ. Об этом говорится в пресс-релизе госдепартамента.
Сообщается, что обе организации были включены в санкционные списки минфина США. Под санкции также попали основатель компании АСП Илья Гамбашидзе и владелец «Структуры» Николай Тупикин.
По данным источника, данные компании создали сеть, которая состоит из более чем 60 вебсайтов.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает уже в июле этого года начать выплаты Украине за счет средств, полученных в качестве непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По данным источника, данные компании создали сеть, которая состоит из более чем 60 вебсайтов.
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Екатерина Коршунова