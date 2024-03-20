Радио1
Главная / Новости / Политика/ США обвинили российскую ГК «Структура» в создании фейковых сайтов СМИ

США обвинили российскую ГК «Структура» в создании фейковых сайтов СМИ

20 марта 2024, 19:06

Власти США обвинили два российских юридических лица — Группу компаний «Структура» и Агентство социального проектирования — в создании сети фейковых сайтов, якобы выдававших себя за интернет-страницы реальных СМИ. Об этом говорится в пресс-релизе госдепартамента.
Сообщается, что обе организации были включены в санкционные списки минфина США. Под санкции также попали основатель компании АСП Илья Гамбашидзе и владелец «Структуры» Николай Тупикин.

По данным источника, данные компании создали сеть, которая состоит из более чем 60 вебсайтов.


Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает уже в июле этого года начать выплаты Украине за счет средств, полученных в качестве непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд ЕС постановил исключить экс-пилота «Формулы-1» Мазепина из списка санкций

FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР

Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России
#суд
#сша
#санкции
#данные
#компании
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Джеффри Сакс: россияне избрали Владимира Путина, так как хотят сильного лидера
20 марта 2024, 20:03

Фото: сайт Кремля

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью журналисту Моргану Пирсу, что российский народ избрал Владимира Путина на должность президента страны, поскольку он сильный лидер.
Сакс отметил, что Владимир Путин всегда побеждает, если принимает в чем-то участие. По его мнению, россияне хотят сильного руководителя для своей страны, каким и является Путин.

Сакс подчеркнул, что глава российского государства всегда говорит то, что думает, поэтому Вашингтону придется искать способы взаимодействия с политиком. Экономист добавил, что Путин «очень умен и крут».

Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28 процентов голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Читайте также:

Стало известно, сколько голосов Путин набрал на выборах за рубежом

Памфилова: Явка избирателей на выборы президента стала рекордной для современной России

Президент Сербии Вучич поздравил Путина с победой на выборах
#выборы
#владимир путин
#президент
#россия
#страны
#россияне
#явка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конгрессмен пришёл в маске Путина на слушание по импичменту Байдена
Конгрессмен Московиц надел маску Путина на слушание по импичменту Путина
20 марта 2024, 19:57

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Член палаты представителей демократ Джаред Московиц надел маску президента России Владимира Путина на слушания в конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена. Об этом сообщают американские СМИ.
Отмечается, что сын президента Хантер Байден не явился на слушания, но уже успел оправдаться, заявив, что никогда не вовлекал отца в свои бизнес-операции. Также он упомянул о российской дезинформационной кампании, которая якобы развёрнута против президента США.

Журналист издания Punchbowlnews Макс Кохен написал в своих соцсетях, что Московиц надел маску Путина специально, чтобы акцентировать внимание на попытке республиканцев внести элемент российской дезинформации в слушания.

Издание The Hill, комментируя действия Московица, подчеркнуло, что так конгрессмен «поблагодарил» коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования против Байдена.

Читайте также:

Байден назвал Путина бандитом и призвал противостоять ему

Байден по-хамски высказался в адрес Путина

Трамп: конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
#владимир путин
#джозеф байден
#конгресс сша
#импичмент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев откажется от списка «спонсоров войны» из-за обращения стран-партнеров
20 марта 2024, 19:42

Фото: iStock/Svet Ivan

Кабинет министров Украины после обращений от стран-партнеров решил отказаться от ведения списка «спонсоров войны» и убрать его из публичного доступа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Данное решение озвучено после расширенного заседания, где приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), генпрокуратуры и министерств. Кроме того, на совещании присутствовали послы Италии, Японии, Австрии, Франции и прочих европейских держав.

Представитель МИД сообщил о многочисленных заявлениях с жалобами от стран-партнеров Украины, в которых приводился вопрос юридического обоснования подобной риторики и существования списка «спонсоров войны». В нем значится порядка 50 компаний, которые имеют отношение как к странам Европы, так и к странам Азии. К примеру, в перечень внесена американская Procter & Gamble, французская сеть Leroy Merlin, швейцарская Nestle и китайская автомобильная компания Geely.

Глава НАПК Виктор Павлущик признал необходимым изменить процедуру ведения списка.

Читайте также:

Киев пообещал отблагодарить США российской нефтью в случае победы

В Киев отправлен первый транш из пакета финпомощи ЕС суммой 4,5 миллиарда евро

В МИД Германии решили переименовать Киев
#киев
#украина
#владимир зеленский
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президентом Индонезии стал министр обороны страны Субианто
20 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/Galih Andhika Putra

Новым президентом Индонезии стал министр обороны страны Прабово Субианто. Об этом следуют данные ЦИК государства.
Выборы президента Индонезии прошли 14 февраля. Жители могли выбрать между тремя кандидатами, которые шли в парах в соответствующими кандидатами в вице-президенты.

Прабово Субианто, который в третий раз баллотировался в президенты, одержал победу с 58,6% голосов. Его соперники Ганжар Праново и Анис Басведан получили 24,9% голосов и 16,5% соответственно.

Уточняется, что избранный глава государства одержал победу в 36 из 28 провинций Индонезии. В оставшихся двух провинциях больше всего голосов набрал Анис Басведан.

Инаугурация Прабово Субианто пройдёт 20 октября. Его соперники не признали итогов выборов и планирую оспорить их в конституционном суде Индонезии. Также предварительно сообщается, что они намерены обратиться в парламент с требованием начать расследование из-за массового мошенничества на выборах.

Читайте также:

Правительство ФРГ не признает российские выборы законными

В Госдуме предложили лишать права голоса не пришедших на выборы россиян

Залужный мог бы выиграть президентские выборы на Украине – опрос
#выборы
#индонезия
#президент
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну в течение 72 часов
20 марта 2024, 19:13

Фото: iStock/alexis84

Объявленный персоной нон грата российский дипломат должен покинуть территорию Молдавии в течение 72 часов. Об этом сообщил госсекретарь МИД республики Михаил Мыцу.
По словам госсекретаря, повод для объявления дипломата нежелательным лицом заключался в «деятельности, которой он занимался на территории Молдавии». Мыцу отметил, что Молдавия ожидает зеркальных мер от Москвы.

Напомним, ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила о том, что страна вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. В текущем году Молдавия запретила проведение выборов где-либо за пределами российского посольства.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

Читайте также:

МИД Молдавии высылает российского дипломата из-за голосования в Приднестровье

Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России

Власти Молдавии призвали РФ не открывать избирательных участков в Приднестровье
#мид
#рф
#молдавия
#приднестровье
#политика
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько голосов Путин набрал на выборах за рубежом
ЦИК: Путин набрал 72,3% на выборах за рубежом
20 марта 2024, 18:59

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом. Об этом сообщает ЦИК РФ.
Всего по итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.

Отмечается, что второе место занял Николай Харитонов от партии КПРФ с 4,31% голосов, затем идёт Владислав Даванков из партии «Новые люди» с 3,85% голосов, а на последнем месте по числу голосов оказался председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,20%.

ЦИК РФ подведёт официальные итоги выборов на специальном заседании, которое состоится в четверг.

Общая явка на выборы составила 77,44%. Свыше 8 миллионов избирателей отдали свои голоса с помощью дистанционного электронного голосования. Ещё 2,6 миллиона россиян проголосовали досрочно.

По предварительным данным, подготовленным РИА Новости, наибольшая явка наблюдалась в Чеченской республике (97,06%) и Кемеровской области (96,41%).

Читайте также:

Памфилова: Явка избирателей на выборы президента стала рекордной для современной России

В Госдуме предложили лишать права голоса не пришедших на выборы россиян

«Позорная слабость»: Медведев – о решении Германии не считать Путина президентом
#владимир путин
#выборы
#голосование
#цик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польские фермеры вывалили кучу навоза перед домом родителей сенатора сейма
Сенатор сейма Холовня – фермеры высыпали кучу навоза перед домом его родителей
20 марта 2024, 17:49

Фото: iStock/Maren Winter

Протестующие польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни.
В беседе с журналистами политик рассказал, что куча загородила ворота и дорогу, ведущую к дому его родителей.

Он подчеркнул, что навоз оказался и на общей дороге, поэтому службам придётся заняться уборкой территории.

Также спикер сейма добавил, что сам он не проживает в этом доме.

Холовня призвал протестующих не использовать подобных методов в ходе протестных акций, поскольку никто не должен обижать ничьи родителей, а проблемы нужно решать иными способами.

Днём ранее радиостанция Radio Poznań заявляла, что польские фермеры во время акции протеста в Познани на западе Польши вывалили кучу навоза перед зданием администрации Великопольского воеводства. Один из протестующих воткнул в кучу флаг Евросоюза.

Читайте также:

Протестующие фермеры завалили набережную Праги навозом

Польские фермеры за месяц обрушили украинский импорт на 14%

Польские фермеры разбили украинские машины на границе
#польша
#фермер
#акция
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Индии пообщался с Путиным и Зеленским по телефону
20 марта 2024, 17:17

Фото: iStock/NatanaelGinting

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с Владимиром Путиным его переизбрание и вопросы по расширению партнерства двух стран, а с Владимиром Зеленским обсудил сотрудничество в части урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
Моди поздравил Путина с переизбранием на должность президента России и обговорил с российским лидером вопросы дальнейшего дипломатического сотрудничества.

«Мы договорились работать вместе над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства в предстоящие годы», — написал Моди.

Кроме того, индийский министр пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора. Индия пообещала оказывать Украине гуманитарную помощь и работать на «укрепление индийско-украинского партнерства».

Ранее власти Индии озвучили сомнения, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта, может быть эффективен без участия в нем российской стороны.

Читайте также:

Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил

Bloomberg: Индия сомневается в эффективности мирного саммита по Украине без РФ

В Киев отправлен первый транш из пакета финпомощи ЕС суммой 4,5 миллиарда евро
#индия
#владимир путин
#владимир зеленский
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде заявили, что у властей Украины нет плана развития страны
Депутат Рады Дубинский: власти Украины не имеют плана развития страны
20 марта 2024, 17:10

Фото: iStock/alzay

Украинские власти не имеют плана развития страны, о чём свидетельствует отмена заседаний парламента. Об этом заявил депутат Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
Ранее, 5 марта, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об отмене запланированных заседаний из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов.

Дубинский отметил, что отмена сразу нескольких заседаний Рады говорит об отсутствии повестки для Украины у властей. По его словам, нет различных планов действий, нет решений по вопросам экономики, социальной политики.

Депутат подчеркнул, что Рада собирается только для голосований по законопроект и для возможного деления средств.

Читайте также:

Минцифры: Украина могла бы выпускать два миллиона БПЛА в год, но нет денег

Украина оскорбилась идеей США о помощи в виде кредитов

Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США
#украина
#правительство
#законопроект
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф