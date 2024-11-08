Депутат Рады призвал Зеленского к переговорам с РФ ради страны

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Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал Владимира Зеленского начать диалог о завершении конфликта, даже если это повредит его личным амбициям.
«Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти, но страна важнее личных амбиций», — написал Шевченко в своем Telegram-канале.По мнению депутата, если Зеленский не захочет обсуждать завершение конфликта, западные союзники сами примут это решение и, вероятно, отстранят его от власти.
В четверг стало известно, что Зеленский может быть вынужден поддержать план мира, если его предложит избранный президент США Дональд Трамп.
Wall Street Journal сообщал, что окружение Трампа рассматривает возможность заморозки конфликта и создания демилитаризованной зоны вдоль линии фронта.
В обмен от Киева потребуют временно воздержаться от вступления в НАТО. Кремль, в лице Дмитрия Пескова, назвал статью абстрактной.
Ранее Трамп заявлял, что способен решить украинский конфликт за один день путем переговоров. Он неоднократно критиковал Зеленского, называя его «торгашом» за получение многомиллиардной помощи после каждого визита в США.
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