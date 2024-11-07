Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Политолог Алексей Анпилогов выразил уверенность в том, что избранный новый президент США Дональд Трамп принудит Россию и Украину к миру с помощью использования рычага давления, такого, как вопрос оказания военной помощи.
«Трамп в ходе предвыборной гонки говорил, что готов быстро завершить конфликт на Украине. В качестве основного рычага воздействия на обе стороны Трамп упоминал военную помощь. Если Украина заупрямится и откажется заключать мир, политик сократит объёмы военной помощи. Если же Россия выскажет нежелание идти на мирные переговоры, то Трамп, наоборот, увеличит поставки в Киев до такой степени, что вынудит Москву вступить в переговорный процесс», — предположил в беседе с NEWS.ru Анпилогов.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что Украину ожидают новые политические разборки на фоне того, что команда избранного президента США Дональда Трампа занимается разработкой нового плана завершения конфликта между Россией и Украиной.
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