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Украинские чиновники пытаются сделать вид, что они являются сторонниками Дональда Трампа, однако за этими масками скрывается тревога по поводу продолжения поддержки от США. Об этом пишет газета Financial Times.
По словам одного из советников по вопросам обороны Украины, пожелавшего остаться неназванным, для Киева поддержка США является вопросом жизни и смерти.
При этом украинский политический аналитик Сергей Фурса считает, что «мир снова повернулся не в ту сторону».
Ранее экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор заявлял, что для начала российско-американских переговоров по Украине новоизбранный президент США Дональд Трамп должен перестать помогать Киеву, а также вывести из республики американцев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom.
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«Многие военные боятся, что помощь США прекратится и мы потеряем Донбасс, как минимум. Нам нужно убедить Трампа быть с нами», — рассказал изданию представитель Минобороны Украины.
При этом украинский политический аналитик Сергей Фурса считает, что «мир снова повернулся не в ту сторону».
Ранее экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор заявлял, что для начала российско-американских переговоров по Украине новоизбранный президент США Дональд Трамп должен перестать помогать Киеву, а также вывести из республики американцев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom.
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Элина Позднякова