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На Украине объяснили, почему Зеленский не откажется от плана Трампа

Зеленский согласится на план урегулирования конфликта, если его предложит Трамп
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский примет план завершения украинского кризиса, если его предложит новоизбранный президент США Дональд Трамп, пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на местные политические круги.
«Если Трамп и госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен (президент РФ Владимир) Путин, то вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ, близка к нулю», — пишут журналисты.
Авторы материала добавили, что Украина в данный момент не в том положении, чтобы не согласиться на предложение главного партнера, без помощи которого Киев не сможет продолжать вести боевые действия.



Ранее сообщалось, кому выгодно урегулировать украинский кризис.

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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Европа и США боятся скорого поражения Киева
07 ноября 2024, 20:01

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

США с Европой боятся скорого поражения Киева в конфликте на Украине, считает экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сейчас это становится настолько очевидным, что в Вашингтоне и в Европе реально боятся поражения Украины. Она может проиграть до конца года», — прокомментировал эксперт.

Джонсон добавил, что украинский кризис уже близок к завершению. Все предыдущие заявления Запада о «слабой России» далеки от происходящего в реальности.

«Многие умирают, потому что войска плохо обучены, они приходят, не зная, что делать, и они делают глупости, обрекая себя на смерть», — заключил Джонсон.

Ранее сообщалось, от какого предложения республиканца Дональда Трампа не сможет отказаться Владимир Зеленский.

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Эрдоган заявил, кому выгодно прекратить конфликт на Украине
Эрдоган: все государства заинтересованы положить конец эскалации на Украине и РФ
07 ноября 2024, 19:29

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: сайт Кремля)

В деэскалации конфликта между Россией и Украиной заинтересованы все страны, заявили в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Венгрии. Эрдоган участвует в саммите Европейского политического сообщества.
«Президент Эрдоган заявил, что в интересах всех стран положить конец напряженности в отношениях между Украиной и Россией, Израилем и Палестиной, Израилем и Ливаном на мирной основе с помощью дипломатии», - проинформировали в канцелярии.
Ранее сообщалось, кому и из-за кого, возможно, придется вмешаться в конфликт на Украине. Информацию передало издание Newsweek.

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Shot показал видео последствий удара авиабомбы ФАБ-3000 по ВСУ под Курском
07 ноября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Площадь в один квадратный километр расчищена в результате удара российской авиабомбы ФАБ-3000, которую сбросили бойцы ВС РФ на украинских националистов. Видео с последствиями показал Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, ликвидирован командный пункт украинских военнослужащих, а также бронемашины и склад с боеприпасами.
Перед этим агентство Bloomberg сообщало, когда у ВСУ закончатся боеприпасы, если США перестанут осуществлять поставки Киеву.

Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Как признавало украинское командование, вторжение преследовало цель отвлечь российскую армию с Донбасса, но этого не произошло.

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Союзникам Киева, вероятно, придется вмешаться в украинский конфликт из-за Трампа
Ходжес: союзникам Киева придется вмешаться в конфликт с РФ из-за Трампа
07 ноября 2024, 19:12

Фото: iStock/Diy1

Из-за победы республиканца Дональда Трампа в президентских выборах США союзникам Киева, вероятно, придется вмешаться в конфликт с Россией. Так считает бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал Бен Ходжес, его слова передает Newsweek.
По его словам, во время первого президентского срока в 2016-2020 годах Трамп не особо заботился о киевском режиме. И маловероятно, что сейчас он станет это делать, тем более с учетом частой критики украинских властей.

«Я не надеюсь, что администрация Трампа разработает и будет проводить сильную, эффективную всеобъемлющую стратегию, чтобы помочь Украине победить и защитить так называемый миропорядок, основанный на правилах», — заявил Ходжес.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва помнит о заявлении Трампа, который обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах, однако, по словам Пескова, это было преувеличением.

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Песков напомнил о заявлении Трампа решить конфликт на Украине до инаугурации
Песков: РФ помнит о желании Трампа решить конфликт на Украине до инаугурации
07 ноября 2024, 18:45

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Россия помнит, что Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это (завершит конфликт - редю) за ночь», — отметил Песков.

Песков добавил, что Россия помнит слова Трампа о намерении предложить что-то для решения украинского конфликта еще до инаугурации.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что, если вновь избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прекратит военные конфликты, как обещал, его следует выдвинуть кандидатом на получение Нобелевской премии.

Комментируя победу Трампа на выборах, он напомнил, что во время избирательной кампании тот обещал остановить мировые военные конфликты, в том числе на Украине.


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В Кремле оценили слова Трампа об окончании украинского конфликта
Песков посчитал слова Трампа об окончании конфликта на Украине преувеличением
07 ноября 2024, 18:39

Фото: istockphoto/TomasSereda

Слова новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он может закончить украинский конфликт за сутки, преувеличены, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — прокомментировал он.
Перед этим белорусский президент Александр Лукашенко говорил о том, что урегулирование украинского конфликта зависит не только от Дональда Трампа. По словам главы Беларуси, происходящее касается многих государств.

«Поэтому надо все делить на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства», — говорил Лукашенко.
Трамп вступает в должность президента США 20 января 2025 года. Республиканца выбрали 5 ноября.

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#новости
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Зеленский отказался от помощи ЕС в организации переговоров с Россией
07 ноября 2024, 18:24

Украине не нужна от союзников помощь в организации мирных переговоров с Россией, Киев сам решит, когда их начать. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, текст которого опубликован в его Telegram-канале.
«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах. Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина уже подготовила и ранее представила собственный мирный план. Именно над его реализацией и собирается работать украинские власти.

Зеленский также обвинил участвующих в саммите европейских лидеров в том, что они пытаются найти способы достижения мира с Россией. Он подчеркнул, что «объятия не помогут».

Украинский лидер в очередной раз потребовал вступления страны в НАТО, передачи замороженных активов РФ Украине и ужесточения антироссийских санкций. По его словам, Украине необходимы «рычаги влияния».

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#рф
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На Украине беспокоятся о полной потере Донбасса после победы Трампа
FT: Украина боится окончательно потерять Донбасс после победы Трампа
07 ноября 2024, 18:09

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские чиновники пытаются сделать вид, что они являются сторонниками Дональда Трампа, однако за этими масками скрывается тревога по поводу продолжения поддержки от США. Об этом пишет газета Financial Times.
По словам одного из советников по вопросам обороны Украины, пожелавшего остаться неназванным, для Киева поддержка США является вопросом жизни и смерти.

«Многие военные боятся, что помощь США прекратится и мы потеряем Донбасс, как минимум. Нам нужно убедить Трампа быть с нами», — рассказал изданию представитель Минобороны Украины.

При этом украинский политический аналитик Сергей Фурса считает, что «мир снова повернулся не в ту сторону».

Ранее экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор заявлял, что для начала российско-американских переговоров по Украине новоизбранный президент США Дональд Трамп должен перестать помогать Киеву, а также вывести из республики американцев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom.

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Зеленский назвал замороженные зарубежные активы России украинскими деньгами
07 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Российские замороженные зарубежные активы являются украинскими деньгами. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале он написал, что для Москвы станет уроком, если российские активы будут работать на пользу Украине.

«Честно говоря, это украинские деньги», — делает Зеленский смелый вывод, кажется, сам искренне в это веря.

Украинский лидер также поблагодарил всех политиков и глав государств, которые выступают за передачу Украине российских активов. По его словам, осталось только разработать необходимый механизм, который позволит направлять средства России украинской стороне.

Ранее глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ждёт получения 1,9 миллиарда евро от Евросоюза за счёт доходов от замороженных российских активов.

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