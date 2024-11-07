На Украине объяснили, почему Зеленский не откажется от плана Трампа

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский примет план завершения украинского кризиса, если его предложит новоизбранный президент США Дональд Трамп, пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на местные политические круги.
«Если Трамп и госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен (президент РФ Владимир) Путин, то вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ, близка к нулю», — пишут журналисты.Авторы материала добавили, что Украина в данный момент не в том положении, чтобы не согласиться на предложение главного партнера, без помощи которого Киев не сможет продолжать вести боевые действия.
Ранее сообщалось, кому выгодно урегулировать украинский кризис.
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