Депутат Рады требует немедленных переговоров с Россией

На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал три причины для старта мирного урегулирования.
Дмитрук подчеркнул, что для него важнейшим приоритетом является сохранение жизней украинцев и восстановление страны.
Дмитрук отметил, что любой вооруженный конфликт рано или поздно завершается переговорами. По его мнению, чем быстрее начнутся переговоры и завершится война, тем лучше для граждан Украины, поскольку переговорный процесс может быть длительным и сложным.
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«Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины – это самое главное. Поэтому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны – это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна. И после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах», – цитирует его украинское издание Тelegraf.
Дмитрук отметил, что любой вооруженный конфликт рано или поздно завершается переговорами. По его мнению, чем быстрее начнутся переговоры и завершится война, тем лучше для граждан Украины, поскольку переговорный процесс может быть длительным и сложным.
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Елена Перлова