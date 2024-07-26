На Западе заявили о скором начале переговоров по Украине

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Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала, что мирные переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев.
Эксперт отметил, что из-за нынешнего положения на линии боевого соприкосновения и новых внутриполитических реалий Соединенных Штатов, есть шанс, что в течение следующих нескольких месяцев Европа окажется в безвыходном положении, в результате чего начнутся переговоры.
По словам Меркуриса, киевский режим уже осознал свое плачевное положение, поэтому отчаянно ищет выход из ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Меркуриса, киевский режим уже осознал свое плачевное положение, поэтому отчаянно ищет выход из ситуации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова