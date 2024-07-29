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Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что поражение Украины неизбежно.
Он отметил, что, по словам источника в Киеве, «украинцы умом понимают, что проиграют, но эмоционально они не в состоянии с этим смириться».
Аналитик считает, что украинские власти ведут себя все более противоречиво и запутанно. По его словам, различные ведомства внутри украинского правительства начали действовать независимо друг от друга.
Ранее Меркурис заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев.
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Аналитик считает, что украинские власти ведут себя все более противоречиво и запутанно. По его словам, различные ведомства внутри украинского правительства начали действовать независимо друг от друга.
Ранее Меркурис заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев.
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Александр Климов