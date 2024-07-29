В Британии завили о неизбежном поражении Украины

На пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси призвал граждан отказаться от поездок в Россию. Это заявление было сделано в связи с визитом японского депутата Мунэо Судзуки в Москву, сообщили в РИА Новости.

«Правительство не может комментировать цели и даты визита Судзуки в Россию, но поскольку Россия была отнесена к странам с третьим уровнем опасности, он призвал граждан не ездить туда», — подчеркнул генсек.





Также Хаяси заявил, что Япония продолжит свою политику в отношении России, которая выражается в применении санкций из-за ситуации в Украине.





Депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки отправился в Москву с визитом в воскресенье. Он пробудет в России до 31 июля и планирует встретиться с представителями МИД России и Росрыболовства.





Судзуки, известный политик с более чем 40-летним стажем, активно способствовал развитию отношений с Россией. При покойном премьер-министре Синдзо Абэ он часто консультировал его.





Осенью прошлого года на фоне скандала, вызванного его визитом в Россию, Судзуки вышел из Партии обновления Японии.