Патрушев: заявления Украины о переговорах — желание получить передышку

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По словам помощника президента России и постоянного члена Совета безопасности Николая Патрушева, заявления украинских властей о возможности переговоров с Россией — это тактический ход, направленный на получение передышки.
«Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество. Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки», — поделился Патрушев в эфире «Первого канала».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что необходимо как можно скорее завершить конфликт и он готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Позднее Киев уточнил, что готов вести переговоры на справедливых условиях, которые действительно приведут к прочному миру.
В Кремле отметили, что сигналы со стороны Украины пока неясны и непонятно, насколько они реалистичны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Киев к конкретным действиям.
Россия требует для начала переговоров об отмене международных санкций, выводе войск Украины и отказе от претензий на Донбасс, Херсон и Запорожье. В Киеве условия сочли ультиматумом.
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