Депутат Рады вышла на трибуну парламента с флажком России

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Марьяна Безуглая вызвала скандал в Верховной раде, выставив на трибуне российский флаг, что может привести к ее наказанию за провокацию, сообщила украинская депутат Ирина Геращенко в Telegram.
По словам Геращенко, партия ОПЗЖ требует от комитета по регламенту наказать Безуглую за использование запрещенной на Украине символики.
Ранее в июне Марьяна Безуглая обвинила высший военный руководство страны в сокрытии информации о потере контроля над населенными пунктами Работино и Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра.
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