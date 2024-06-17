«Мы допустили ошибку»: в Раде сделали неожиданное заявление об РФ

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Украина ошиблась, когда не пригласила РФ на швейцарский саммит в Бюргенштоке. Об этом в беседе с политологом Вадимом Карасевым заявил нардеп Верховной рады Евгений Шевченко.
«Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», – сказал собеседник.
Украинский парламентарий уверен, что повторного саммита уже не получится, потому что первый был несостоятельным.
«И это Россия увидела», – резюмировал Шевченко.
На саммите по Украине страны-участницы конференции подписали итоговое заявление с требованиями к российской стороне. Одно из них предполагает возвращение Киеву контроля над Запорожской АЭС. Россия же предлагает киевскому режиму вывести войска с территорий новых регионов РФ.
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Никита Кротов