В Раде заявили об ухудшении условий для Киева

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Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что отказ Украины и Запада от прекращения огня приведет к ухудшению условий, выдвигаемых Россией. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.
Как утверждает Шевченко, условия российского лидера направлены на Запад.
Он добавил, что на урегулирование российско-украинского конфликта влияет обстановка на фронте. Сейчас она складывается не в пользу Украины, признал Шевченко.
Ранее в Раде уличили командование ВСУ во лжи по поводу положения Работино и Крынок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять», — отметил депутат.
Он добавил, что на урегулирование российско-украинского конфликта влияет обстановка на фронте. Сейчас она складывается не в пользу Украины, признал Шевченко.
Ранее в Раде уличили командование ВСУ во лжи по поводу положения Работино и Крынок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак