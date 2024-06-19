Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Раде заявили об ухудшении условий для Киева

В Раде заявили об ухудшении условий для Киева

Депутат Рады Шевченко: отказ прекратить огонь будет ухудшать условия для Киева
19 июня 2024, 07:04
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что отказ Украины и Запада от прекращения огня приведет к ухудшению условий, выдвигаемых Россией. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.
Как утверждает Шевченко, условия российского лидера направлены на Запад.

«Направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять», — отметил депутат.


Он добавил, что на урегулирование российско-украинского конфликта влияет обстановка на фронте. Сейчас она складывается не в пользу Украины, признал Шевченко.

Ранее в Раде уличили командование ВСУ во лжи по поводу положения Работино и Крынок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#youtube
#заявление
#депутат
#запад
#украина
#верховная рада
В Пхеньяне началась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына
19 июня 2024, 06:32

Фото: сайт Кремля

В Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом информирует РИА Новости.
По данным издания, мероприятие проходит на площади Ким Ир Сена.

В программе предусмотрен торжественный концерт и государственный прием, планируется возложение венка к монументу освобождения Кореи армией СССР.

Путин пробудет в Северной Корее с визитом 18 и 19 июня. Главам государств предстоит провести переговоры в расширенном составе, а также пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Общение лидеров стран началось уже в аэропорту, Путин и Ким Чен Ын оживленно беседовали несколько минут около кортежа Путина, после чего российский президент пригласил северокорейского коллегу в свой президентский «Аурус» и оба лидера покинули аэропорт Пхеньяна на одном автомобиле.

Ким Чен Ын также сопроводил Путина в место ночлега – резиденцию для почетных гостей «Кымсусан», по дороге лидеры общались, делились мнениями о развитии отношений двух государств.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#концерт
#ссср
#церемония
#приём
#новости
#кндр
#путин
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидер британской партии заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной
Лидер британской партии Reform UK призвал Россию и Украину к переговорам
19 июня 2024, 06:26

Фото: istock/3dmitry

Украине нужно начать переговоры с Россией, заявил Daily Mail лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж. Он отметил, что все конфликты «в какой-то момент заканчиваются либо переговорами, либо катастрофой».
По словам политика, Россия может продолжать спецоперацию вечно, если Запад не прекратит накачку Киева оружием. Фарадж обратил внимание, что остается открытым вопросом, сможет ли Украина вынести такую потерю войск вследствие продолжения накачки киевского режима деньгами.

Более того, Фарадж не исключил, что Киеву придется отказаться от территориальных притязаний к России.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности переговоров с Россией, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность». При этом президент России Владимир Путин перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также её денацификация и демилитаризация.

Читайте также:

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

Украину сравнили со скотобойней, а Зеленского уличили в имитации: скандал с подписями на «саммите мира» в Швейцарии

«Еще кусок»: Киев бьет тревогу из-за отказа от переговоров с РФ
#украина
#россия
#сво
#великобритания
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту
ЦТАК: Путин выразил глубокую благодарность Ким Чен Ыну за встречу в аэропорту
19 июня 2024, 06:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обрадовался визиту в Пхеньян и выразил «глубокую благодарность» председателю КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Путин прибыл в Пхеньян поздней ночью, когда в КНДР уже наступила среда. Невзирая на это, в аэропорту его лично встречал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его», — передает ЦТАК.
Лидеры стран обсудят широкий круг тем, в том числе «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы».

Также в аэропорту Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#аэропорт
#владимир путин
#президент
#тепло
#лидер
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил об опозорившем США на саммите «Большой семерки» Байдене
Трамп: Байден опозорил США на саммите G7 и сделал из страны насмешку
19 июня 2024, 03:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Американский президент Джо Байден опозорил Соединенные Штаты своим оведением на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии. Такое заявление сделал экс-глава США Дональд Трамп, сообщают РИА Новости.
Как считает политик, действующий глава Белого дома превратил Штаты в насмешку по всему миру.

«Байден позорит нас на мировой арене», — высказался Трамп.
Таким образом он прокомментировал кадры с одного из мероприятий саммита, когда Байдена, который отошел от коллег, пришлось возвращать обратно.

Ранее издание The New York Post обратило внимание, что Джо Байден начал «блуждать» после выступления парашютистов на саммите G7. Из-за этого премьеру Италии Джордже Мелони пришлось «вернуть» его обратно к лидерам. На записи президент отошел от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#сша
#президент
#дональд трамп
#кадры
#заявление
#дома
#новости
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Италии объяснил отказ стран подписывать коммюнике по Украине
Таяни: не подписавшие коммюнике по Украине не хотят портить отношения с РФ
19 июня 2024, 02:30

Фото: istock / okfoto

Многие государства, не подписавшие коммюнике по итогам конференции по Украинев Швейцарии, сделали это, так как не хотели портить отношения с РФ. Такое заявление сделал глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет Reuters.
«На позицию не подписавших коммюнике стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию. Им важно не испортить политические и экономические отношения с Россией», — сказал дипломат.
Таяни также отметил, что сохранение нейтралитета — это еще одна причина отказа стран подписывать документ. Как считает глава итальянского МИД, они это сделали для того, чтобы «иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров».

В список государств, не поддержавших документ, вошли члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР и ОАЭ. Помимо этого, документ отказались подписывать Армения, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия, Индонезия, Таиланд, Мексика, Словакия и Ватикан.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#мид
#индия
#индонезия
#таиланд
#отношения
#заявление
#армения
#бразилия
#дипломат
#словакия
#юар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в вежливости
Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в машине
19 июня 2024, 00:40

Фото: РИА Новости /POOL

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ы решили уступить друг другу место в машине во время встречи в аэропорту Пхеньяна. Главы государств подошли к президентскому лимузину и несколько раз жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль.
На кадрах, опубликованных Russia Today, видно, что президент России сел справа, а лидер КНДР сел на левом сидении, обойдя сначала лимузин сзади.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом. Как сообщают РИА Новости, как только российский президент сошел с трапа, лидер КНДР Ким Чен Ын радостно обнял его, главы государств с улыбками обменялись рукопожатием и приветствиями.

Главы государств подпишут соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран.

Читайте также:
«Глобальное значение…»: в НАТО прокомментировали визит Путина в КНДР

Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию

«Нодон синмун»: Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию
#россия
#кндр
#ким чен ын
#владимир путин
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден стал издавать странные звуки во время встречи с журналистами
Джо Байден начал издавать непонятные звуки после встречи с генсеком НАТО
18 июня 2024, 23:45

kremlin

Президент Соединённых Штатов внезапно начал кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом дом. Видео опубликовал Forbes Breaking News.
На кадрах видно, как американский лидер пожал руку генсеку альянса, после чего журналисты попытались что-то у него спросить. Байден повернулся в их сторону и посмотрел с легкой ухмылкой, после чего начал издавать странные звуки и кричать.

После этого американский президент начал смеяться, но журналисты и дальше пытались задавать ему вопросы.

16 июня бывший президент США Барак Обама за руку увел со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байдена, который застыл на месте после встречи со сторонниками.

Джо Байден — самый старый президент США. Если он вновь одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а к завершению второго срока — 86. Сам Байден считает, что его возраст — это доказательство опыта. Американский лидер также настаивает на отсутствии серьезных проблем со здоровьем.

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

#сша
#дом
#президент
#журналисты
#видео
#лидер
#нато
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция и Армения выразили стремление к нормализации отношений
Эрдоган и Пашинян заявили о наличии воли к нормализации отношений двух стран
18 июня 2024, 23:13

Фото: istock / Anastasiia_Guseva

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре заявили о политической воле к полной нормализации отношений между странами без предварительных условий. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
«В ходе переговоров оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий. В этом контексте лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности», — сказано в сообщении.
Также указано, что стороны «с удовлетворением» отметили диалог, который продолжается между старшими должностными лицами Турции и Армении. Политики обсудили последние события в регионе и международную повестку.

Ранее в Турции пообещали продолжить посредничество по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России

«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине
#президент
#министр
#реджеп тайип эрдоган
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины
Военный эксперт Мингалев назвал цинизмом условие НАТО для принятия Украины
18 июня 2024, 22:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Условие НАТО для принятия Украины в альянс является высшей степенью цинизма. Так считает военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина станет членом альянса только после победы над Россией.

«Заявление Кирби — чистейшей воды демагогия, это высшая степень цинизма. Главная цель США на Украине — ослабление России. И они нашли некую «изюминку» в лице оболваненного народа и предательской продажной элиты Украины», — отметил Мингалев в интервью «Известиям».

Однако, по его словам, спецоперация продемонстрировала Вашингтону неспособность Украины противостоять России. При этом Мингалев подчеркнул, что западная политика обречена на провал и в любом случае Россия одержит победу.

Читайте также:

«Глобальное значение…»: в НАТО прокомментировали визит Путина в КНДР

НАТО и ВСУ готовят контрнаступление, ВС РФ штурмуют Максимиловку: последние новости СВО

Во Франции заявили, что НАТО хочет вооружить Киев до победы Трампа на выборах
#сша
#россия
#политика
#украина
#интервью
#заявление
#дома
#новости
#нато
#спецоперация
#всу
#вс рф
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф