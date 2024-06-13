В Верховной раде Украины предложили сократить полномочия военкоматов

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Замглавы оборонного комитета Рады Егор Чернев заявил, что в Верховной раде Украины призвали сократить полномочия ТЦК из-за частых скандалов. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Сообщается, что причиной стали постоянные скандалы с сотрудниками ТЦК. Один из таких произошел в Одессе. Прибывшие на ложный вызов врачи скорой помощи были силой задержаны и заперты в военкомате. Им на помощь приехали другие экипажи. Началась драка между врачами, сотрудниками ТЦК и неизвестными гражданскими лицами.
По его словам, сейчас обсуждаются варианты, как избежать повторения таких ситуаций.
Ранее сообщалось, что водители скорой помощи увольняются из-за мобилизации на Украине. Водитель, который принимал участие в драке возле ТЦК рассказал, что медицинские учреждения не предоставляют своим сотрудникам брони от призыва на службу в Вооруженных силах Украины.
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«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — сказал он.
По его словам, сейчас обсуждаются варианты, как избежать повторения таких ситуаций.
Ранее сообщалось, что водители скорой помощи увольняются из-за мобилизации на Украине. Водитель, который принимал участие в драке возле ТЦК рассказал, что медицинские учреждения не предоставляют своим сотрудникам брони от призыва на службу в Вооруженных силах Украины.
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Дарья Осипова