Депутат Рады заявил: Украина будет вынуждена доказывать свою ценность Западу при Трампе

Фото: РИА Новости / Доминик Бутен
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Украина будет вынуждена отказаться «плане победы» и сосредоточиться на доказательстве своей важности для Запада.
«Можно сказать окончательно: любой "план победы", основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть.... Нам нужен собственный план непобедимости», — написал он в своём Telegram-канале.Депутат считает, что при Трампе мировой порядок будет строиться не на международных не на правилах, а на договорённостях. В такой ситуации Украине предстоит активно работать, чтобы убедить западных партнёров в своей ценности и необходимости.
* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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