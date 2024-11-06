Матвиенко посоветовала замглавы Минздрава Зеленского не называть громко фамилию

Валентина Матвиенко (Фото: сайт Кремля)
Первому заместителю министра здравоохранения РФ Владимиру Зеленскому не следует громко называть свою фамилию. С таким шутливым предложением обратилась к чиновнику спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сегодня, 6 ноября, во время «правительственного часа» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко и его заместителей, Матвиенко назвала присутствующих на заседании Совета Федерации представителей ведомства.
В ответ первый заместитель министра тоже улыбнулся и развёл руками, как бы говоря, что тут уж он ничего не может поделать, что есть — то есть.
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«Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра.. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте», — с улыбкой сказала спикер верхней палаты российского парламента.
В ответ первый заместитель министра тоже улыбнулся и развёл руками, как бы говоря, что тут уж он ничего не может поделать, что есть — то есть.
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Александр Бойцов