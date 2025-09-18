Польский министр признал попадание ракеты F-16 в жилой дом при сбое ПВО

18 сентября 2025, 03:52

(Фото: https://mil.ru/)

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк официально подтвердил, что повреждения жилого дома в Люблинском воеводстве вызваны падением ракеты AIM-120 AMRAAM, выпущенной польским истребителем F-16 во время операции по перехвату дронов.





Инцидент произошел в деревне Вырыки-Воля, где трехметровая ракета весом 150 кг пробила крышу и потолок жилого здания. Хозяйка дома избежала травм, лишь случайно покинув спальню за несколько секунд до падения боеприпаса.



По данным издания Rzeczpospolita, ракета не взорвалась благодаря сработавшим предохранительным механизмам.





«Всё указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу», — заявил Семоняк в эфире телеканала TVN.