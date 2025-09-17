Достижения.рф

Запустившего дрон над Варшавой украинца депортируют

Фото: iStock/Naypong

Украинца, который запустил дрон над правительственными зданиями в Варшаве, выдворят из Польши. Об этом сообщает издание Onet.



Отмечается, что 21-летнему гражданину Украины предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения.

В результате инцидента также задержали 17-летнюю гражданку Белоруссии. Прокуратура уже направила в пограничную службу ходатайство о депортации украинца.

Расследование продолжается, а в польских правоохранительных органах подчеркивают серьёзность нарушения, учитывая близость дрона к объектам государственной важности.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0