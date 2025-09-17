«Уезжай домой!»: поляк выстрелил в румына, приняв его за украинца
В Польше местный житель выстрелил в румына, приняв его за украинца. Об этом сообщает местное издание Wyborcza.
Отмечается, что инцидент произошёл в торговом центре во Вроцлаве ещё в марте. Однако лишь на днях прокуратура передала обвинительное заключение в суд.
32-летний безработный фитнес-тренер выстрелил в голову гражданину Румынии из пневматического пистолета. Затем он начал избивать его, крича, что «ненавидит украинцев», и призывая пострадавшего «уехать домой».
Вскоре после произошедшего мужчину задержали сотрудники полиции. В скором времени ему предъявят обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция по ней предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
