«Уезжай домой!»: поляк выстрелил в румына, приняв его за украинца

17 сентября 2025, 21:40

Wyborcza: в Польше мужчина выстрелил в румына, приняв его за украинца

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Польше местный житель выстрелил в румына, приняв его за украинца. Об этом сообщает местное издание Wyborcza.