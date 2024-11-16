В Германии предложили выставить Трампу счет за подрыв «Северных потоков»

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ФРГ должна выставить счет избранному президенту США Дональду Трампу за подрыв «Северных потоков» и последовавшие за этим экономические издержки. Об этом заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс в беседе с ТАСС. По его словам, такое требование стало бы сигналом для Вашингтона, что Германия не будет подчиняться его интересам.
«Это было бы сигналом Трампу, что мы не намерены подчиняться его интересам», — подчеркнул он.Ротфусс добавил, что возобновление подачи газа по сохранившейся ветке «Северного потока-2» стало бы ключевым политическом шагом, который бы показал Трампу независимость Германии от США и способствовало бы возобновлению отношений с Россией.
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