Шольца высмеяли в бундестаге за его слова о бюджете Германии

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Выступление канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге, где он заявил, что Германия «хорошо обращается со своими деньгами», вызвало громкий смех среди парламентариев, передает издание Focus Online.
Эта реакция связана с недавним решением Федерального конституционного суда (ФКС), который признал незаконным перераспределение кабинетом министров €60 млрд из бюджета 2021 года. Средства, первоначально выделенные для борьбы с пандемией, были перенаправлены на климатические проекты, что спровоцировало бюджетный кризис в стране.
Бюджетная дыра в €17 млрд, образовавшаяся в бюджете на 2024 год, уже сказалась на планах на 2025 год. В результате правящая коалиция, включающая Социал-демократическую партию, «зеленых» и Свободную демократическую партию, столкнулась с серьезными разногласиями.
На фоне кризиса Шольц также уволил министра финансов Кристиана Линднера, что усугубило напряженность в правительстве.
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Бюджетная дыра в €17 млрд, образовавшаяся в бюджете на 2024 год, уже сказалась на планах на 2025 год. В результате правящая коалиция, включающая Социал-демократическую партию, «зеленых» и Свободную демократическую партию, столкнулась с серьезными разногласиями.
На фоне кризиса Шольц также уволил министра финансов Кристиана Линднера, что усугубило напряженность в правительстве.
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Мария Моисеева