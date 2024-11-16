В Германии снова заговорили о поставках крылатых ракет Украине

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пришло время поставить Украине дальнобойные системы вооружения. Об этом пишет немецкая газета Tagesspeigel. По ее словам, ФРГ пора делать то же, что уже делают ее партнеры.
«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — объявила она.Бербок добавила, что другие государства Европы, к примеру Франция и Великобритания, уже поставляют крылатые ракеты на Украину.
Газета подчеркивает, что немецкий министр не стала напрямую говорить о крылатых ракетах Taurus.
Напомним, что после предыдущего подобного высказывания Бербок официальный представитель кабмина ФРГ заявлял, что ее мнение никак не изменит отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву ракеты Taurus и никак не повлияет на действующий отказ правительства.
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