Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост

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В сети опубликованы кадры боя российских Су-30 и Ми-8 с бэзэкипажными катерами ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Согласно информации канала, для отвлечения российских бойцов были задействованы БЭКи с пулеметными турелями и блоками авиационных ракет. На опубликованных кадрах можно заметить, как в прицел катера попадает отстреливающий тепловые ловушки вертолет Ми-8.
Далее появляется истребитель Су-30, который выдает очередь по катеру из авиационной пушки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Далее появляется истребитель Су-30, который выдает очередь по катеру из авиационной пушки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова