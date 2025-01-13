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От избранного президента США Дональда Трампа решимость России никак не зависит, цели СВО будут достигнуты. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, позиция Штатов действительно может приблизить мир, но только в том случае, если Вашингтон прекратит финансирование киевского режима.
«Во-первых, дипломатическая сила Америки сильно преувеличена. Во-вторых, ни от какого Трампа наша решимость не зависит и цели специальной военной операции будут достигнуты. Ни о каком перемирии речь идти не может, и об этом неоднократно заявлял наш верховный главнокомандующий. Нам нужен надежный мир», — пояснил парламентарий в беседе с argumenti.ru.Тем временем ВС РФ продолжают наступать по всей линии фронта. Как сообщает Pravda.Ru, Генштаб ВСУ уже переименовал кураховское направление в новопавловское, по названию села уже в Днепропетровской области. До границы этого региона российской армии остались считанные километры.
«Андреевка стоит на дороге на Новопавловку, вдоль этой дороги, вероятно, и будет идти наступление российской армии. До границы с Днепропетровской областью по прямой осталось около семи километров, а, по некоторым данным, и 5,5 километра после взятия населенного пункта Солёное. До Новопавловского — около 15 километров», — пояснили в издании.Читайте также:
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