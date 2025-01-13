57% жителей Гренландии согласны присоединиться к США

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За вхождение Гренландии в состав США выступили 57,3 процента опрошенных жителей, сообщила американская газета The Hill, ссылаясь на результаты опроса Patriot Polling.
Отмечалось, что 37,4 процента респондентов не поддержали идею присоединения к Соединенным Штатам Америки, а 5,3 процента воздержались от ответа. Уточнялось, что в исследования участвоввало 416 человек.
В опросе подчеркивалось, что это первый раз, когда группа проводила опрос за пределами Соединенных Штатов Америки.
Исследование проводилось во время визита сына избранного президента Дональда Трампа.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что жители Гренландии не хотят быть датчанами или американцами.
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«[Опрос] является первым в своём роде, он свидетельствует о поддержке более масштабных международных планов Трампа», — указано в материале.
В опросе подчеркивалось, что это первый раз, когда группа проводила опрос за пределами Соединенных Штатов Америки.
Исследование проводилось во время визита сына избранного президента Дональда Трампа.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что жители Гренландии не хотят быть датчанами или американцами.
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Ольга Енгалычева