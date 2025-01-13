Зеленский набросился с оскорблениями на премьера Словакии Фицо

Владимир Зеленский оскорбил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выразившего претензии относительно транзита газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Украинский лидер отметил, что в Европе многие предупреждали Фицо, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Однако он ослушался и сейчас пытается с помощью лжи, пиара и громких обвинений переложить вину с себя на кого-то другого и исправить собственные ошибки. Под ними Зеленский подразумевает отношения премьера Словакии с властями России.
Также нелегитимный президент заявил, что Киев якобы предлагал помощь Братиславе для адаптации в период прекращения транзита газа из России, однако Фицо «напыщенно отказался» от этого предложения.
Кроме того, Зеленский обвинил Фицо в недальновидности.
Ранее словацкий премьер заявил, что если Зеленскому так легко потерять 800 миллионов евро, которые Украина могла бы получить за транзит газа по своей территории, но продолжать просить финансирование у Евросоюза, то может случиться так, что часть политиков скажет нет. Фицо пригрозил наложить вето на решение ЕС о выделении Киеву ещё 50 миллиардов евро, если вопрос с транзитом энергоресурсов не будет решён.
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Также нелегитимный президент заявил, что Киев якобы предлагал помощь Братиславе для адаптации в период прекращения транзита газа из России, однако Фицо «напыщенно отказался» от этого предложения.
Кроме того, Зеленский обвинил Фицо в недальновидности.
Ранее словацкий премьер заявил, что если Зеленскому так легко потерять 800 миллионов евро, которые Украина могла бы получить за транзит газа по своей территории, но продолжать просить финансирование у Евросоюза, то может случиться так, что часть политиков скажет нет. Фицо пригрозил наложить вето на решение ЕС о выделении Киеву ещё 50 миллиардов евро, если вопрос с транзитом энергоресурсов не будет решён.
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Анастасия Чинкова