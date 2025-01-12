Советник Трампа раскрыл, когда состоится телефонный разговор с Путиным

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться «в ближайшие дни или недели». Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC.
Он подчеркнул, что команда будущего главы государства пока не определила точную структуру планируемой встречи лидеров, но работа по этому вопросу ведётся. При этом ожидается, что телефонный разговор состоится в ближайшие несколько дней или недель.
Уолц отметил, что проведение этого разговора станет первым шагом, который откроет путь к дальнейшим действиям.
Советник Трампа также добавил, что одной из важнейших задач в работе над урегулированием украинского конфликта станет стабилизация ситуации в зоне боевых действий.
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Уолц отметил, что проведение этого разговора станет первым шагом, который откроет путь к дальнейшим действиям.
Советник Трампа также добавил, что одной из важнейших задач в работе над урегулированием украинского конфликта станет стабилизация ситуации в зоне боевых действий.
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Анастасия Чинкова