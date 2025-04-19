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Депутат Шеремет пословицей призвал Трампа не отстраняться от переговоров

Шеремет: Трамп как состоявшийся политик не должен выходить из переговоров
Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Президент США Дональд Трамп — опытный, состоявшийся и мудрый политик. В этом статусе он не может себе позволить отказаться от участия в мирном урегулировании украинского кризиса.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал депутат Государственной думы от Крымского региона, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Он призвал американского президента отбросить угрозы выйти из переговорного процесса, вспомнив русскую пословицу: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж».

«Трамп — состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции», — сказал парламентарий.

Он также добавил, что именно глава киевского режима тормозит сейчас абсолютно все мирные инициативы, от кого бы они не исходили. Зеленского и возглавляемую им клику взрастила бывшая американская администрация во главе с Джозефом Байденом, поэтом именно Штатам надлежит поставить точку в этом вопросе и принудить украинского лидера к миру, заключил Шеремет.

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#новости
#трамп
Милорад Додик рассказал о планах Лондона ликвидировать его под предлогом оказания сопротивления
Додик: Лондон приказал ликвидировать меня под предлогом оказания сопротивления
19 апреля 2025, 15:24

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцоговины (РС БиГ), Милорад Додик рассказал о подготовке Великобританией его ликвидации под предлогом оказания сопротивления при задержании.
Ранее Россия содействовала обжалованию ордера Интерпола на арест руководства республики. О планах Лондона «убрать» неугодного политика сам лидер Республики Сербской рассказал в интервью изданию «Вечерне новости». По его словам, о готовящемся покушении под видом неудачного ареста он узнал от премьер-министра и трёх президентов европейских стран, не уточнив, правда, каких именно.

«Мне сказали, что в Боснию и Герцоговину было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а грохнуть под предлогом оказания сопротивления, очевидно, по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат», — сообщил Додик.

Он также добавил, что политики и чиновники из Евросоюза предлагали ему «отойти в сторону» и не мешать Брюсселю в политическом смысле.

«Этого кино они не увидят. Не отступлю даже при условии, что прибудет НАТО меня задерживать», — заявил президент Республики Сербской.

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NYT: Заявление Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине — подарок Путину
NYT: Слова Рубио о возможном выходе США из сделки по Украине — подарок Путину
19 апреля 2025, 14:31

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что Соединённые Штаты могут выйти из переговоров по Украине, стало настоящим подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Причём ранее примерно о том же говорил и президент страны Дональд Трам, по давней привычке бизнесмена называя процесс мирного урегулирования «сделкой».
Об этом пишут обозреватели американской газеты The New York Times, недоумевая, не означают ли эти слова политиков, что прежде самые верные и могущественные союзники Киева теперь просто «умывают руки».

«Неужели господин Рубио и господин Трамп просто умывают руки и отказываются от мирных усилий? Такой вариант подразумевался в предупреждении господина Рубио о том, что "это не наша война". Затем последовало напоминание о том, что "у нас есть другие приоритеты, на которых следует сосредоточиться". Или же они фактически умывают руки от самой Украины? <...> Что бы ни имел в виду господин госсекретарь, его слова стали последним американским подарком господину Путину», — пишут авторы публикации.

В материале отмечается, что несмотря на то, что план действий администрации Белого дома порой бывает трудно понять, его основное направление вырисовывается довольно отчётливо. Об этом можно судить хотя бы по частным разговорам и публичным комментариям европейских чиновников и политиков, которые пытаются решить, как поддерживать Украину без участия США, заключают авторы статьи.

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#сша
#война
#план
#дома
#трамп
#украина
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ТАСС: Вице-премьер Сербии Вулин не вошёл в новый состав правительства из-за давления Брюсселя
ТАСС: Вице-премьера Сербии Вулина нет в новом составе Кабмина из-за давления ЕС
19 апреля 2025, 13:59

Александар Вулин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Занимавший ранее пост вице-премьера Сербии Александар Вулин, известный своей пророссийской позицией, не вошёл в новый состав правительства республики. Причина заключается в давлении, которое Запад оказывал на президента страны Александра Вучича.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, представители Евросоюза прямо требовали от сербского лидера, чтобы тот убрал Вулина из нового состава кабинета министров.

«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — сказал источник.

Ранее он сообщил ТАСС, что в ЕС запустили процедуру внесения бывшего вице-премьера Сербии в санкционный список после его выступления в Европарламенте. В своей речи Вулин сделал несколько заявлений об отношениях своей страны с Брюсселем и Москвой, которые крайне не понравились представителям Евросоюза.

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#сербия
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#президент
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NYP: Союзники Киева хотят согласовать план прекращения огня на встрече в Лондоне
19 апреля 2025, 11:49

Фото: istockphoto/Photoboyko

На следующей неделе в Лондоне состоится встреча представителей США и союзников Киева. Там предполагается окончательно согласовать план действий по прекращению огня на Украине.
Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на информацию, полученную от чиновника в администрации Вашингтона. По словам источника, на предстоящей встрече в британской столице будет решаться вопрос о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Когда план действий будет согласован и утверждён, стороны собираются представить России своё «лучшее и окончательное решение», чтобы выяснить позиции сторон конфликта.

Собеседник издания отметил, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф может предложить Москве «пряник» в виде смягчения либо частичной отмены санкций, а также, возможно, размораживания российских зарубежных активов. Это может подействовать на Россию и склонить её к переговорам, пояснил американский чиновник. Однако эксперты полагают, что такие посулы будут противоречить прежним угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву.

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#сша
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#лондон
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Россия вышла из соглашения со Скандинавией и Финляндией по Баренцеву морю
Россия вышла из соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю
19 апреля 2025, 07:18

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Россия вышла из соглашения относительно Баренцева моря, заключённого со скандинавскими странами и Финляндией в 2007 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В этом документе оговаривалось создание совместного Международного Баренцева секретариата. Целью данной структуры было развитие сотрудничества в водах этого северного моря и Евроарктическом регионе в целом.

В распоряжении главы российского правительства также указано, что денонсируется ещё одно соглашение между государствами — членами Совета Баренцева региона. Оно касалось предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации и было подписано в Москве в 2008 году.

Мишустин поручил министерству иностранных дел РФ уведомить указанные страны о выходе России из соглашений и прекратить выплачивать ежегодные взносы в бюджет Международного Баренцева секретариата.

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