Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)
Президент США Дональд Трамп — опытный, состоявшийся и мудрый политик. В этом статусе он не может себе позволить отказаться от участия в мирном урегулировании украинского кризиса.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал депутат Государственной думы от Крымского региона, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Он призвал американского президента отбросить угрозы выйти из переговорного процесса, вспомнив русскую пословицу: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж».
Он также добавил, что именно глава киевского режима тормозит сейчас абсолютно все мирные инициативы, от кого бы они не исходили. Зеленского и возглавляемую им клику взрастила бывшая американская администрация во главе с Джозефом Байденом, поэтом именно Штатам надлежит поставить точку в этом вопросе и принудить украинского лидера к миру, заключил Шеремет.
Читайте также:
NYT: Заявление Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине — подарок Путину
США в ближайшие дни могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной
Шеремет: Россия выйдет из энергетического перемирия, если США не остановят Киев
«Трамп — состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции», — сказал парламентарий.
Он также добавил, что именно глава киевского режима тормозит сейчас абсолютно все мирные инициативы, от кого бы они не исходили. Зеленского и возглавляемую им клику взрастила бывшая американская администрация во главе с Джозефом Байденом, поэтом именно Штатам надлежит поставить точку в этом вопросе и принудить украинского лидера к миру, заключил Шеремет.
Читайте также:
NYT: Заявление Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине — подарок Путину
США в ближайшие дни могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной
Шеремет: Россия выйдет из энергетического перемирия, если США не остановят Киев
Александр Бойцов