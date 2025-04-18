США в ближайшие дни могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной

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В течение нескольких дней США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, если не появятся явные возможности для заключения соглашения. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио, слова которого приводит телеканал CNN.
Политик отметил, что, если положить конец конфликту на Украине невозможно, то Вашингтону придётся отказаться от своих усилий и заняться собственными делами.
Также Рубио подчеркнул, что США сейчас не готовы публично обсуждать вопрос гарантии безопасности Украины. Однако он добавил, что этот вопрос поднимается в ходе каждой встрече, посвящённой урегулированию конфликта.
В заключение госсекретарь США заявил о необходимости в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь прекращения конфликта на Украине в ближайшее время. Вашингтон готов оказывать помощь, но только при условии, что российская и украинская стороны «серьёзно настроены на мир».
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Также Рубио подчеркнул, что США сейчас не готовы публично обсуждать вопрос гарантии безопасности Украины. Однако он добавил, что этот вопрос поднимается в ходе каждой встрече, посвящённой урегулированию конфликта.
В заключение госсекретарь США заявил о необходимости в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь прекращения конфликта на Украине в ближайшее время. Вашингтон готов оказывать помощь, но только при условии, что российская и украинская стороны «серьёзно настроены на мир».
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Анастасия Чинкова