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США в ближайшие дни могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной

Рубио: США могут отказаться от попыток быть посредником между РФ и Украиной
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

В течение нескольких дней США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, если не появятся явные возможности для заключения соглашения. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио, слова которого приводит телеканал CNN.
Политик отметил, что, если положить конец конфликту на Украине невозможно, то Вашингтону придётся отказаться от своих усилий и заняться собственными делами.

Также Рубио подчеркнул, что США сейчас не готовы публично обсуждать вопрос гарантии безопасности Украины. Однако он добавил, что этот вопрос поднимается в ходе каждой встрече, посвящённой урегулированию конфликта.

В заключение госсекретарь США заявил о необходимости в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь прекращения конфликта на Украине в ближайшее время. Вашингтон готов оказывать помощь, но только при условии, что российская и украинская стороны «серьёзно настроены на мир».

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CENTCOM: Армия США уничтожила нефтяной порт хуситов Рас-Иса в Йемене
18 апреля 2025, 08:15

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Американские военные уничтожили нефтяной порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
В сообщении, размещённом на странице командования в социальной сети Х, отмечается, что удар по портовому городу был направлен на уничтожение источников топлива для поддерживаемого Ираном мятежного движения хуситов. Целью действий армии США было лишение военизированной группировки незаконных доходов, которые на протяжении десятилетий использовались для финансирования террористической деятельности хуситов на Ближнем Востоке, отмечают американские военные.

Накануне лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что армия США на протяжении последнего месяца более 900 раз бомбили Йемен с самолётов и обстреливали ракетами с военных кораблей.

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#хуситы
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Байден требует за свое выступление 300 тысяч долларов
NYP: Байден требует за выступление 300 тыс долларов, но спроса не наблюдается
18 апреля 2025, 04:28

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывший президент США Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов, но желающих послушать его речь мало. Об этом сообщает New York Post.
«Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в 300 тысяч долларов за одно появление с речью находит мало желающих... Стандартная цена 46-го президента составляет 300 тысяч долларов», — пишут в газете.

В материале указывается, что данная на 25% ниже той, которую требовал за свою речь 44-й американский президент Барак Обама. Последний за выступление просил 400 тысяч долларов. Издание отметило, что спрос на визит Байдена не наблюдается. По словам собеседника газеты, это не удивительно.

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Глава МИД Франции Барро заявил, что посетит Киев 9 мая
18 апреля 2025, 02:14

Фото: iStock/sb2010

По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, он намерен посетить Киев 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
«Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», — сказал Барро.

Глава французского МИД отметил, что в этом году отмечается юбилейная дата с создании декларации Шумана. Она была подписана 75 лет назад и запустила интеграцию угольной и сталелитейной промышленности Франции и Западной Германии, что привело к созданию ЕС.

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Премьер Венгрии Орбан: будущим президентом США может стать Вэнс
18 апреля 2025, 01:56

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что будущим американским главой может стать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом глава страны заявил в ходе интервью для YouTube-канала Öt.
«Согласно действующей Конституции США, президент Трамп не может баллотироваться снова. И в таких случаях шансы вице-президентов баллотироваться, а затем и победить, чрезвычайно высоки. Поэтому я считаю вице-президента долгосрочным игроком в американской политике», — предположил Орбан.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Европе нужно сосредоточиться на собственных проблемах, так как они являются главной угрозой для ЕС. Это он сделал на фоне позиции европейский политиков по поводу России.

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#президент
#ес
#трамп
#венгрия
#виктор орбан
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Небензя: Запад не стал давить на Киев из-за ударов по энергоинфраструктуре
18 апреля 2025, 01:38

Фото: iStock/Viktor Sidorov

По словам Постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Запад не стал давить на Киев по факту соблюдения моратория на удары по энергоинфраструктуре. Об этом дипломат заявил журналистам.
«Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал», — сказал Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН.

Небензя отметил, что президент РФ Владимир Путин не давал новых поручений по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре. При этом позиция западных стран о соблюдении договоренностей Украиной будет передана в Москву и принята во внимание.

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