Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)
Россия может отказаться от соблюдения условий моратория на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, если Киев продолжит свои атаки на объекты энергетики РФ.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, киевский режим фактически игнорировал энергетическое перемирие и демонстративно продолжает его не соблюдать.
В качестве примера он привёл атаку на нефтебазу на Кубани, которую ВСУ предприняли уже на следующий день после заявления Зеленского о том, что Украина поддерживает договорённость о прекращении на 30 дней ударов по объектам энергетики, которой достигли Владимир Путин и Дональд Трамп. Затем была атакована газораспределительная станция «Суджа» в Курской области.
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«Режим Зеленского, видимо, воспринял наш добрый жест как слабость. Пока Россия неукоснительно соблюдает условия достигнутых с США договоренностей об отказе ударов по энергетическим объектам Украины, Киев продолжает свои варварские атаки», — сказал парламентарий.
В качестве примера он привёл атаку на нефтебазу на Кубани, которую ВСУ предприняли уже на следующий день после заявления Зеленского о том, что Украина поддерживает договорённость о прекращении на 30 дней ударов по объектам энергетики, которой достигли Владимир Путин и Дональд Трамп. Затем была атакована газораспределительная станция «Суджа» в Курской области.
«Энергетическое перемирие еще можно спасти, если Вашингтон поставит на место зарвавшегося царька Зеленского. Россия же не будет идти на поводу у нацистского режима в Киеве. Нет смысла в одностороннем порядке соблюдать договоренности, которые тут же нарушаются Киевом», — заключил Шеремет.
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Александр Бойцов