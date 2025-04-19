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NYT: Заявление Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине — подарок Путину

NYT: Слова Рубио о возможном выходе США из сделки по Украине — подарок Путину
Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что Соединённые Штаты могут выйти из переговоров по Украине, стало настоящим подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Причём ранее примерно о том же говорил и президент страны Дональд Трам, по давней привычке бизнесмена называя процесс мирного урегулирования «сделкой».
Об этом пишут обозреватели американской газеты The New York Times, недоумевая, не означают ли эти слова политиков, что прежде самые верные и могущественные союзники Киева теперь просто «умывают руки».

«Неужели господин Рубио и господин Трамп просто умывают руки и отказываются от мирных усилий? Такой вариант подразумевался в предупреждении господина Рубио о том, что "это не наша война". Затем последовало напоминание о том, что "у нас есть другие приоритеты, на которых следует сосредоточиться". Или же они фактически умывают руки от самой Украины? <...> Что бы ни имел в виду господин госсекретарь, его слова стали последним американским подарком господину Путину», — пишут авторы публикации.

В материале отмечается, что несмотря на то, что план действий администрации Белого дома порой бывает трудно понять, его основное направление вырисовывается довольно отчётливо. Об этом можно судить хотя бы по частным разговорам и публичным комментариям европейских чиновников и политиков, которые пытаются решить, как поддерживать Украину без участия США, заключают авторы статьи.

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#сша
#война
#план
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#трамп
#украина
ТАСС: Вице-премьер Сербии Вулин не вошёл в новый состав правительства из-за давления Брюсселя
ТАСС: Вице-премьера Сербии Вулина нет в новом составе Кабмина из-за давления ЕС
19 апреля 2025, 13:59

Александар Вулин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Занимавший ранее пост вице-премьера Сербии Александар Вулин, известный своей пророссийской позицией, не вошёл в новый состав правительства республики. Причина заключается в давлении, которое Запад оказывал на президента страны Александра Вучича.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, представители Евросоюза прямо требовали от сербского лидера, чтобы тот убрал Вулина из нового состава кабинета министров.

«Александара Вулина убрали из правительства из-за давления Брюсселя», — сказал источник.

Ранее он сообщил ТАСС, что в ЕС запустили процедуру внесения бывшего вице-премьера Сербии в санкционный список после его выступления в Европарламенте. В своей речи Вулин сделал несколько заявлений об отношениях своей страны с Брюсселем и Москвой, которые крайне не понравились представителям Евросоюза.

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NYP: Союзники Киева хотят согласовать план прекращения огня на встрече в Лондоне
19 апреля 2025, 11:49

Фото: istockphoto/Photoboyko

На следующей неделе в Лондоне состоится встреча представителей США и союзников Киева. Там предполагается окончательно согласовать план действий по прекращению огня на Украине.
Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на информацию, полученную от чиновника в администрации Вашингтона. По словам источника, на предстоящей встрече в британской столице будет решаться вопрос о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Когда план действий будет согласован и утверждён, стороны собираются представить России своё «лучшее и окончательное решение», чтобы выяснить позиции сторон конфликта.

Собеседник издания отметил, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф может предложить Москве «пряник» в виде смягчения либо частичной отмены санкций, а также, возможно, размораживания российских зарубежных активов. Это может подействовать на Россию и склонить её к переговорам, пояснил американский чиновник. Однако эксперты полагают, что такие посулы будут противоречить прежним угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву.

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#сша
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#переговоры
#россия
#лондон
#украина
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Россия вышла из соглашения со Скандинавией и Финляндией по Баренцеву морю
Россия вышла из соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю
19 апреля 2025, 07:18

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Россия вышла из соглашения относительно Баренцева моря, заключённого со скандинавскими странами и Финляндией в 2007 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В этом документе оговаривалось создание совместного Международного Баренцева секретариата. Целью данной структуры было развитие сотрудничества в водах этого северного моря и Евроарктическом регионе в целом.

В распоряжении главы российского правительства также указано, что денонсируется ещё одно соглашение между государствами — членами Совета Баренцева региона. Оно касалось предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации и было подписано в Москве в 2008 году.

Мишустин поручил министерству иностранных дел РФ уведомить указанные страны о выходе России из соглашений и прекратить выплачивать ежегодные взносы в бюджет Международного Баренцева секретариата.

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Аналитик Риттер: Евросоюз и НАТО разваливаются
19 апреля 2025, 06:27

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам бывшего разведчика морской пехоты США, аналитика Скотта Риттера, Евросоюз разваливается, а НАТО уже просто не существует. Об этом эксперт заявил на своей странице в соцсети X.
«Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью <…> Раньше все думали, что в Европе больше не будет большой войны, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией? У нас есть большие проблемы на Балканах», — заявлет Риттер.

В конечном итоге аналитик и вовсе сказал о том, что НАТО сейчас попросту не существует. При этом благополучие Европы являлось фасадом, который скрывал внутренние постоянные конфликты.

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#нато
#евросоюз
#европа
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В США отменили свыше 400 DEI-грантов на 200 миллионов долларов
19 апреля 2025, 05:45

Фото: iStock/Pineapple Studio

Власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), общий объем которых превышал 200 миллионов долларов. Об этом сообщает департамент государственной эффективности (DOGE) в соцсети X.
«Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта (сохранив 233 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший американский лидер Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов. При этом спрос на это наблюдается низкий.

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#гранты
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