NYT: Заявление Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине — подарок Путину

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio
Заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что Соединённые Штаты могут выйти из переговоров по Украине, стало настоящим подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Причём ранее примерно о том же говорил и президент страны Дональд Трам, по давней привычке бизнесмена называя процесс мирного урегулирования «сделкой».
Об этом пишут обозреватели американской газеты The New York Times, недоумевая, не означают ли эти слова политиков, что прежде самые верные и могущественные союзники Киева теперь просто «умывают руки».
В материале отмечается, что несмотря на то, что план действий администрации Белого дома порой бывает трудно понять, его основное направление вырисовывается довольно отчётливо. Об этом можно судить хотя бы по частным разговорам и публичным комментариям европейских чиновников и политиков, которые пытаются решить, как поддерживать Украину без участия США, заключают авторы статьи.
Читайте также:
NYP: Союзники Киева хотят согласовать план прекращения огня на встрече в Лондоне
Госдеп: Европе стоит понять, что США не будут годами решать вопрос по Украине
США в ближайшие дни могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной
«Неужели господин Рубио и господин Трамп просто умывают руки и отказываются от мирных усилий? Такой вариант подразумевался в предупреждении господина Рубио о том, что "это не наша война". Затем последовало напоминание о том, что "у нас есть другие приоритеты, на которых следует сосредоточиться". Или же они фактически умывают руки от самой Украины? <...> Что бы ни имел в виду господин госсекретарь, его слова стали последним американским подарком господину Путину», — пишут авторы публикации.
В материале отмечается, что несмотря на то, что план действий администрации Белого дома порой бывает трудно понять, его основное направление вырисовывается довольно отчётливо. Об этом можно судить хотя бы по частным разговорам и публичным комментариям европейских чиновников и политиков, которые пытаются решить, как поддерживать Украину без участия США, заключают авторы статьи.
Читайте также:
NYP: Союзники Киева хотят согласовать план прекращения огня на встрече в Лондоне
Госдеп: Европе стоит понять, что США не будут годами решать вопрос по Украине
США в ближайшие дни могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной
Александр Бойцов