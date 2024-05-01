Депутат Шеремет: США из страха не хотят признать уничтожение ATACMS над Крымом

Фото: istockphoto/Cristi Croitoru
Депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом тот факт, что США не хотят признавать уничтожение российскими системами ПВО ракет ATACMS над Крымом.
По словам парламентария, весь мир увидел, что хвалёная военная мощь Запада на деле сильно отличается от того, что показывают их пропагандистские ролики, поэтому Вашингтон и не желает признавать очевидное. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби просто побоялся признать эффективность российской ПВО против американских ракет, сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.
По мнению депутата, Вашингтон сейчас должен волновать другой вопрос. А именно: сумеют ли американцы адаптироваться к новому эффективному российскому оружию, которое закупают у РФ третьи страны после того, как оно наилучшим образом зарекомендовало себя в зоне спецоперации.
Читайте также:
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS
Россия доказала уязвимость переданных США Украине ракет
Силы ПВО России за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS
Александр Бойцов