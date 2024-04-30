Силы ПВО России за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS

ВСУ, опасаясь прорыва линии обороны, стягивают дополнительные силы на нескольких участках фронта. Российская армия идет в штурмы на Донецком направлении и улучшает позиции в районе Котляровки. О последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, где удалось установить контроль ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».