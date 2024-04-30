Силы ПВО России за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS

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Средства ПВО РФ сбили шесть ракет ATACMS производства США за сутки, сообщает Минобороны.
По данным оборонного ведомства, система противовоздушной обороны России за сутки сбила шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о попытке Вооружённых сил Украины ударить по Крыму оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Во вторник днем глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил население полуострова о рассыпанных суббоеприпасах после ликвидации ракет ATACMS.
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Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о попытке Вооружённых сил Украины ударить по Крыму оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Во вторник днем глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил население полуострова о рассыпанных суббоеприпасах после ликвидации ракет ATACMS.
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Алёна Самарева