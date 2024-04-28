Россия доказала уязвимость переданных США Украине ракет

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Американские ракеты ATACMS, которые США передали Украине, сбиваются российскими войсками, об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru.
«Судя по сводке Минобороны, пять ATACMS были сбиты за последние сутки. Это показатель того, что эти ракеты вполне себе сбиваемы», — подчеркнул Дандыкин.
По словам военного эксперта, переданные Соединёнными Штатами Киеву ракеты способны преодолеть расстояние в 300 километров — от Украины до Крымского полуострова. Однако, по словам Дандыкина, чем дальше летит ракета — тем меньшее количество взрывчатки она может унести на себе. В этом случае более опасными являются британские Storm Shadow, которые также успешно сбивали ВС РФ, заключил собеседник издания.
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