Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS

В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS

Кирби отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS, выпущенных ВСУ
30 апреля 2024, 19:23
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Подтверждения того, что российские военные действительно сбили шесть американских ракет ATACMS – нет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
В ходе общения с журналистами он заявил, что ему неизвестно о том, были ли какие-то ракеты сбиты российской системой ПВО.

«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», – заявил Кирби.



Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США, выпущенных ВСУ по российскому региону.

Читайте также:

В США рассказали, как Россия унизила Запад

В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву

Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева
#сша
#россия
#минобороны рф
#всу
#вс рф
#ракеты
#пво
#переговоры
Премьер Грузии Кобахидзе назвал президента страны предателем
30 апреля 2024, 19:29

Фото: iStock/Denis Kabanov

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предателем президента страны Саломе Зурабишвили, пишет «Sputnik Грузия».
По словам Кобахидзе, человек, который юридически называется президентом Грузии, предает национальные интересы государства.

Он подчеркнул, что факт того, что Зурабишвили занимает пост главы страны, очень печальный.

Ранее Зурабишвили заявила, что митинги, которые проходят в Грузии против проекта закона об иноагентах должны продолжиться и стать частью стратегии к выборам, которые пройдут 26 октября текущего года. Также Зурабишвили обещала наложить вето на закон об иноагентах.

Накануне комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении проект закона об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии

Парламент Грузии на фоне протестов принял в первом чтении законопроект об иноагентах

В Грузии проходят акции протеста из-за закона об иноагентах
#грузия
#закон
#премьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский раскрыл, когда Украина вступит в НАТО
Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после «победы»
30 апреля 2024, 18:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет присоединиться к блоку НАТО после победы в конфликте. Его слова приводит издание «Украинская правда».
Он сообщил, что вооруженный конфликт с Россией продолжается из-за того, что Украина до сих пор не является членом альянса. По его мнению, присоединение страны к НАТО является политическим вопросом, решение по которому зависит от ряда государств.

Чтобы Украины взяли в НАТО, нужна победа, заявил глава киевского режима.

Прежде о возможности присоединения Украины к альянсу высказалась постпред США при НАТО Джулианн Смит. Она заявила, что в настоящее время Украину в НАТО не примут, но разрабатывается план, который позволит стране стать ближе к блоку.

Читайте также:

Зеленский на встрече со Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО

Зеленский считал «фигнёй» риски на посту президента

Зеленский выдвинул Западу новые условия для начала контрнаступления ВСУ
#сша
#победа
#конфликт
#страны
#план
#нато
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Армении Мирзоян заявил о проблемах в отношениях с Россией
30 апреля 2024, 18:27

Фото: istockphoto/alexis84

Во взаимоотношениях Армении и России существуют в настоящее время некоторые проблемы. Государства находятся в состоянии постоянного диалога для поиска путей их решения.
Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В интервью телекомпании Al Jazeera он отметил, что существуют вопросы, которые требуют полного взаимопонимания. Именно на их решение и направлен диалог двух стран. Глава армянского МИД отметил, что подобные сложности возникают во всех отношениях.

Мирзоян также коснулся вопроса участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он напомнил, что его страна пока что является членом ОДКБ, но ей необходимо, чтобы механизмы организации работали.

Дипломат подчеркнул, что если ОДКБ является военно-политическим союзом, то он должен защищать границы государств-членов, чего Ереван не наблюдал в последние годы, когда нарушались границы Армении. Его страна не хотела бы быть частью неработающего механизма, заключил Мирзоян.

Читайте также:

Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ

Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС

Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России
#мид
#министр
#интервью
#дипломат
#армения
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск сделал страшный прогноз после заявления Зеленского
Маск предрёк бесконечную войну при заключении соглашения между США и Украиной
30 апреля 2024, 18:06

Фото: istockphoto/ValleraTo

Возможное соглашение между Вашингтоном и Киевом о финансовой поддержке сроком на десять лет приведёт к тому, что война станет бесконечной. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о заключении соглашения, согласно которому военная и финансовая поддержка будет предоставляться Украине на протяжении предстоящего десятилетия. По словам киевского лидера, обсуждения и консультации ведутся в рамках работы над украино-американским двусторонни договором о сотрудничестве в сфере безопасности.

«Бесконечная война», — отреагировал на это заявление Илон Маск.

В минувшую среду американский президент Джозеф Байден в подписал закон о выделении помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение вооружённого противостояния с Россией.

Читайте также:

В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву

В США заявили о получении Украиной военной помощи

Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева
#сша
#соглашения
#президент
#война
#джозеф байден
#владимир зеленский
#киев
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд ООН не стал принимать меры против ФРГ из-за поставок оружия Израилю
30 апреля 2024, 18:06

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам сообщил, что запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии из-за военной помощи Израилю был отклонен.
По его словам, за соответствующее решение были отданы 15 голосов. Один из представителей суда высказался против.

Напомним, в начале апреля суд ООН рассмотрел дело по иску Никарагуа против Германии из-за ее предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в отношении сектора Газа. Тогда посол Никарагуа призвал немецкую сторону прекратить поставлять Израилю военную помощь.

При оглашении решения, председатель инстанции заявил, что Германия сократила поставки продукции военного назначения в Израиль. Он также отметил, что ФРГ намерена принять участие в работе по оказанию помощи беженцам из Палестины.

Читайте также:

Jerusalem Post: Израиль не возьмёт на себя ответственность за удар по Ирану

СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах

Израиль определился с ответом на атаку Ирана
#суд
#дело
#помощь
#израиль
#посол
#нарушения
#германия
#фрг
#оон
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эстония не будет высылать украинцев призывного возраста на родину
30 апреля 2024, 17:29

Фото: iStock/diegograndi

Мужчин призывного возраста не будут высылать из Эстонии, пишет Эстонское национальное телевидение (ERR).
Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс. По ее словам, мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан, поэтому МВД страны не будет высылать на родину украинцев.

Подобного плана нет и для мужчин, являющихся целевой группой украинской мобилизации, отметила она. При этом если мужчины призывного возраста, которые не смогут обменять свои паспорта на новые, не смогут путешествовать.

Раннее сообщалось, что Польша поможет властям Украины вернуть на родину мужчин призывного возраста.

Читайте также:

Эстония пригрозила атаками на российские города в случае нападения

ERR: Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи

Каллас не стала гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину
#эстония
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров пояснил главе МИД Таджикистана принимаемые в РФ меры безопасности
30 апреля 2024, 16:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил коллеге из Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, какие дополнительные меры безопасности принимаются в РФ.
Все разъяснение Лавров дал Мухриддину в телефонном разговоре, пишет RT. Он заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал главной причиной более масштабных проверок прибывающих в РФ иностранцев.

Лавров подчеркнул, что принятые меры носят временный характер, они не направлены против конкретной нации или религии, отметив, что постепенно обстановка на пунктах пропуска нормализуется.

Главы МИД РФ и Таджикистана сошлись во мнении, что необходимо бережно относиться к российско-таджикистанским отношениям, проверенным временем. Также странам надо сохранять и укреплять их позитивной динамикой.

Читайте также:

Таджикистан обеспокоен массовыми отказами во въезде своих граждан в Россию

Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции с 20 апреля

Таджикистан опроверг заявления о вербовке Украиной наёмников в Душанбе
#таджикистан
#россия
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву
Миллиардер Сакс: Украине предоставили деньги в кредит без условий погашения
30 апреля 2024, 15:45

Фото: istock / Sinenkiy

США выделили Киеву финансовую помощь в виде кредита, при этом не оговорив условия его погашения. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
По его словам, подобные «займы» вызывают вопросы, так как не указаны сроки и способы погашения.

«Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?», — удивился Сакс

Ранее сообщалось, что около 80 процентов помощи, которая выделена Украине, пойдет на пополнение американских военных складов. Так, в США был одобрен пакет очередной помощи на сумму 61 млрд долларов. Кроме того, идет обсуждения долгосрочной помощи Киеву, которую обсуждает президент США Джо Байден со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева

Стало известно о планах США запретить импорт обогащенного урана из России

В США заявили о получении Украиной военной помощи
#сша
#президент
#украина
#кредит
#байден
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оскорбивший президента Мирзиёева житель Узбекистана получил пять лет тюрьмы
30 апреля 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Узбекистане суд вынес приговор гражданину республики, который оскорбил президента Шавката Мирзиёева за участие в Параде Победы в 2023 году. 28-летний житель Намангана получил пять лет тюрьмы.
По данным пресс-службы суда, мужчина разместил в своей социальной сети скриншот новости из узбекских СМИ об участии президента Мирзиёева в Параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Под своим постом он оставил оскорбительный комментарий в адрес главы государства с осуждением его участия в праздничных мероприятиях.

После рассмотрения дела суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи о посягательстве на президента Республики Узбекистан и его публичном оскорблении. Мужчина приговорён к пяти годам лишения свободы.

В марте 2021 года в статью узбекского Уголовного кодекса о посягательстве на президента Республики Узбекистан были внесены дополнения, предусматривающие наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете.

Читайте также:

Глава Узбекистана Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

Глава Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с одержанной на выборах победой

Мирзиеев: Узбекистан и Россия всегда будут вместе
#суд
#приговор
#сми
#наказание
#мужчина
#узбекистан
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф