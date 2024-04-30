В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS

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Подтверждения того, что российские военные действительно сбили шесть американских ракет ATACMS – нет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
В ходе общения с журналистами он заявил, что ему неизвестно о том, были ли какие-то ракеты сбиты российской системой ПВО.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США, выпущенных ВСУ по российскому региону.
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«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», – заявил Кирби.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США, выпущенных ВСУ по российскому региону.
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Анастасия Хохлова