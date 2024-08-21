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Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев выразил уверенность в том, что Служба внешней разведки Великобритании MI6 участвовала в подготовке бойцов Вооруженных сил Украины и организации атаки на Курскую область.
Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев выразил уверенность в том, что Служба внешней разведки Великобритании MI6 участвовала в подготовке бойцов Вооруженных сил Украины и организации атаки на Курскую область.
Об этом, по его мнению, говорят планы Лондона расширить поддержку Украины.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область.
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Киев признался, что согласовывал атаку на Курскую область с Западом
«Вторжение на территорию Курской области осуществляли не только ВСУ. Данную террористическую акцию планировала и организовывала британская разведка. Таким образом Лондон организовывает сейчас политическое прикрытие своей диверсионной атаки», — заявил в беседе с NEWS.ru Шхагошев.
Об этом, по его мнению, говорят планы Лондона расширить поддержку Украины.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область.
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Мелисса Тимофеева