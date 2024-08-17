Times: Лондон не разрешает Киеву бить по РФ своими ракетами из-за позиции США

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Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции США. Именно американцы блокируют такое решение.
Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве. В публикации указано, что администрация Байдена открыто опасается эскалации украинского конфликта. Поэтому Вашингтон по сути не позволяет Британии разрешить Киеву запускать Storm Shadow по объектам на территории России.
По словам собеседника газеты, в Лондоне ждут одобрения из Белого дома, но пока Британия не получила ответа на поставленный запрос. В материале сообщается, что обсуждение между союзниками применения Storm Shadow «ещё продолжаются». Источник в правительстве отметил, что запрос Великобритании поступил в Вашингтон более месяца назад.
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Александр Бойцов