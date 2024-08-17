Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Times: Лондон не разрешает Киеву бить по РФ своими ракетами из-за позиции США

Times: Лондон не разрешает Киеву бить по РФ своими ракетами из-за позиции США

17 августа 2024, 09:32
Фото: istockphoto/PavelRodimov

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции США. Именно американцы блокируют такое решение.


Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве. В публикации указано, что администрация Байдена открыто опасается эскалации украинского конфликта. Поэтому Вашингтон по сути не позволяет Британии разрешить Киеву запускать Storm Shadow по объектам на территории России.

По словам собеседника газеты, в Лондоне ждут одобрения из Белого дома, но пока Британия не получила ответа на поставленный запрос. В материале сообщается, что обсуждение между союзниками применения Storm Shadow «ещё продолжаются». Источник в правительстве отметил, что запрос Великобритании поступил в Вашингтон более месяца назад.

Читайте также:

Джонсон требует нанести удар по России западным оружием

ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Минобороны Канады разрешило Украине использовать канадское оружие в России
#администрация
#дома
#британия
#киев
#сша
Армия Израиля нанесла удар по городу Аль-Завайда в секторе Газа
17 августа 2024, 09:30

Фото: istockphoto/Zeferli

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по городу Аль-Завайда в центре сектора Газа. На данный момент известно о 15-ти погибших в результате израильской атаки.
Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на информацию местных СМИ. В городе возникли пожары, несколько домов разрушено. Спасатели продолжают разбор завалов в поисках выживших.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года количество погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших составляет более 92,4 тысячи человек.

Министерство иностранных дел РФ призвало стороны прекратить боевые действия, приводящие к гибели мирных жителей. Согласно позиции Москвы, мирное урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Читайте также:

В Брюсселе оценили удар ЦАХАЛ по школе в Газе

«Глубоко потрясены»: Захарова высказалась об ударе Израиля по школе в секторе Газа

Al Jazeera: более 100 человек погибли из-за удара армии Израиля по школе в Газе
#спасатели
#сми
#пожары
#человек
#оон
#рф
#израиль
#сектор газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дипломат Толченов: Посольство РФ готово к переезду в новую столицу Индонезии
17 августа 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство России в Индонезии готово к переезду в новую столицу страны в рамках рекомендаций властей страны. Об этом глава российского дипломатического представительства в Индонезии Сергей Толченов.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что, без сомнения, для российского посольства, которое имеет своё служебное здание и жилой комплекс в Джакарте, процесс переезда будет непростым и финансово затратным. Однако дипломатическое представительство России будет действовать сообразно выданным властями Индонезии рекомендациям.

Толченов добавил, что, согласно сложившейся мировой практике переноса столиц, следует ожидать некоторого промежутка времени между перемещением в новую локацию национального правительства и переездом в новую столицу Нусантару на острове Калимантан дипломатического корпуса. Всё-таки дипломаты должны переезжать не на стройку, а в город с уже сложившейся инфраструктурой, где созданы все бытовые и рабочие условия, заключил российский посол.

Читайте также:

АСЕАН открыта для взаимодействия с РФ, заявил постпред

Названы страны, в которых зимовали россияне

Индонезия согласилась на открытие российского консульства на Бали
#комплекс
#рабочие
#город
#посол
#здание
#дипломат
#индонезия
#столица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США назвали первое действие РФ в случае начала войны с НАТО
Риттер: в случае войны с Россией западные спутники будут уничтожены
17 августа 2024, 08:25

Фото: istock / Barks_japan

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал первый шаг России в случае столкновения с НАТО.
По словам Риттера, в первую очередь российская сторона уничтожит спутники в случае военного конфликта с Североатлантическим альянсом.

«Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет, — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены», — выскаался бывший американский разведчик в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
Он отметил, что Соединённые Штаты с союзниками сильно зависят от огромного количества спутников, и их уничтожение нарушит привычное функционирование оборонных систем государства.

Экс-разведчик считает, что ответственность в случае начала войны будет полностью лежать на западных странах. Госдуарства-члены НАТО, как утверждает Риттер, фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь Украиной.

Читайте также:

На Западе заявили о больших потерях ВСУ в ходе атаки на Курскую область

Захарова раскритиковала материалы итальянских журналистов

Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
#сша
#нападение
#youtube
#нато
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Талибы* предложили РФ обмен делегациями для изучения сотрудничества
17 августа 2024, 04:30

Фото: iStock/zabelin

Движение «Талибан»* предложило обменяться делегациями с Россией для изучения возможных направлений взаимного сотрудничества двух стран, заявил глава плитбюро организации в Катаре Сухей ​Шахин, передает РИА Новости.
«Необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща», – отметил он.

Функционер также призвал Москву направить делегацию в Кабул и сказал, что Афганистан может сделать то же самое. Шахин отметил, что у отношений между Россией и Афганистаном есть большие перспективы.

Ранее движение «Талибан»* высоко оценило свои отношения с Россией и подтвердило свое желание устранить «существующие препятствия».

Читайте также:

Бежавшей от талибов* журналистке Хассани пришлось вернуться в Афганистан

Талибы* заявили о возможности приезда в РФ трудовых мигрантов из Афганистана

Талибы* прибыли на Международный форум министров образования в Казани

* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России
#сотрудничество
#россия
#афганистан
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сальдо заявил об окончании попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах
17 августа 2024, 03:53

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предотвратили высадку десанта на левом берегу Днепра в районе сел Клиники и Днепляны. Слова глаголы региона приводит РИА Новости.
Сальдо заявил, что ВСУ предотвратили высадку десанта в Клиниках и Днепрянах и терроризируют мирное население. По его словам, наибольшую опасность представляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пролетающие в нескольких километрах от реки и появляющиеся в новых селах, где их никогда не было.

Ранее Сардо уже рассказывал об уничтожении антенны ВСУ Starlink в Херсонской области.

Читайте также:

ВСУ выпустили восемь снарядов по Горловке в ДНР

Военные ЧВК «Вагнер» приехали в Курскую область для боев с ВСУ

В Великобритании поляка судят, поскольку он притворился участником ЧВК «Вагнер»
#херсонская область
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол России высказался об обысках ФБР в доме журналиста Саймса в СЩА
17 августа 2024, 02:13

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обыск, проведенный ФБР в доме американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса, и выразил обеспокоенность произошедшим. Комментарий Антонова появился в Telegram-канале дипломатической миссии.
Посол заявил, что знает господина Симса как компетентного эксперта с глубокими знаниями политической системы США, и назвал нападки на него на фоне президентской избирательной кампании «охотой на ведьм».

«Неугодными объявляются сотни людей лишь за то, что они осмеливаются прекословить политике администрации. Им запрещают иметь собственную точку зрения. Взломы жилья, обыски, изъятие документов – вот небольшой перечень действий американских спецслужб», – отметил Антонов.

Ранее стало известно об обыске у ведущего «Первого канала».

Читайте также:

В США прошли обыски у ведущего «‎Первого канала»

Британия пыталась вербовать российских дипломатов

Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными
#сша
#обыски
#президент
#выборы
#посол
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офис генсека ООН отказался от комментариев возможной провокации ВСУ на АЭС
17 августа 2024, 01:47

Фото: сайт НАТО

Генеральный секретариат ООН отказался комментировать возможные провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении Курской и Запорожской атомных электростанций, передают РИА Новости.
В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) передали тему готовящейся атаки с использованием «грязных бомб». В МАГАТЭ пока не отреагировали на эту информацию.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ готовят ядерную провокацию – «грязную бомбу». По его словам, удар должен быть нанесен по хранилищам ядерных отходов на АЭС.

Читайте также:

На Западе заявили о больших потерях ВСУ в ходе атаки на Курскую область

Захарова раскритиковала материалы итальянских журналистов

Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
#оон
#курская область
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили о больших потерях ВСУ в ходе атаки на Курскую область
17 августа 2024, 01:20

Фото: iStock/Denniro

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в живой силе, что вынудило украинское военное командование вывести часть войск из других регионов и направить их в Курск , отметил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Меркурис рассказал о тяжелых потерях ВСУ под Курском и подчеркнул, что Киев направил в регион подкрепление.

«Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны», – сообщил он.

Аналитик подчеркнул, что украинские власти озабочены идеей военных действий. Однако президент страны Владимир Зеленский и его администрация не приняли во внимание поражение ВСУ в Донбассе.

Утром 6 августа Курская область подверглась мощной атаке крупного контингента ВСУ.

Читайте также:

Захарова раскритиковала материалы итальянских журналистов

Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области

В США рассказали о попытках Украины отвлечь Запад от провалов ВСУ
#украина
#всу
#киев
#курская область
#великобритания
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова раскритиковала материалы итальянских журналистов
17 августа 2024, 00:56

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказался о репортажах журналистов итальянской государственной телекомпании Rai, которые проникли в Курскую область, подвергшуюся атаке украинских войск. Свои замечания пресс-секретарь высказала в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова раскритиковала освещение событий в Курской области итальянскими журналистами, подчеркнув, что они переписывают факты. По словам представителя МИД, эти журналисты определяют черное как белое, а белое как черное.

Ранее посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России в связи с новостями о Курской области. Журналистов Rai обвинили в том, что они «используют свое пребывание на нашей территории для обеления преступлений киевского режима».

Читайте также:

Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области

В США рассказали о попытках Украины отвлечь Запад от провалов ВСУ

Стали известны детали о рассказавших про планы Киева пленных солдат ВСУ
#мид
#россия
#италия
#дипломат
#мид рф
#журналист
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф