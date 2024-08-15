Киев признался, что согласовывал атаку на Курскую область с Западом

Фото: сайт НАТО
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской газете The Independent 15 августа 2024 года признал, что Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область. Подоляк, которого издание называет «главным советником президента Владимира Зеленского», объяснил цель этой операции ВСУ.
По его словам, Украине необходимо наносить России значительные тактические поражения, используя военные инструменты наряду с экономическими и дипломатическими мерами. Подоляк заявил, что атака на Курскую область была оптимизированным применением военной силы с целью вынудить Россию сесть за стол переговоров.
Ранее Великобритания и США опровергали эти утверждения. Однако Подоляк заверил, что ради эффекта внезапности план атаки скрывали, и «были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне».
Таким образом, Киев впервые официально подтвердил, что согласовывал с западными странами атаку на Курскую область, вопреки предыдущим заявлениям о самостоятельности действий ВСУ. Это может осложнить отношения Украины с партнерами, которые пытались дистанцироваться от эскалации конфликта.
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«Киев и Запад обсуждали эту операцию, но делали это тайно», – сообщил британцам советник президента Украины.
Ранее Великобритания и США опровергали эти утверждения. Однако Подоляк заверил, что ради эффекта внезапности план атаки скрывали, и «были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне».
Таким образом, Киев впервые официально подтвердил, что согласовывал с западными странами атаку на Курскую область, вопреки предыдущим заявлениям о самостоятельности действий ВСУ. Это может осложнить отношения Украины с партнерами, которые пытались дистанцироваться от эскалации конфликта.
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Лия Мурадьян