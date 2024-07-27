Депутат Шхагошев спрогнозировал создание альтернативы НАТО исламским миром

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Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что исламский мир может создать свой альтернативный НАТО военный блок в ответ в случае начала реализации инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по созданию военного альянса.
Он отметил, что подобные предложения со стороны Израиля могут обострить обстановку в регионе ещё больше.
Ранее сообщалось, что Израиль добивается внесения изменений в план сделки о прекращении боевых действий в секторе Газа и обмене заложниками с палестинским движением ХАМАС.
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«Предложение Нетаньяху может вызвать детонацию конфликтов в регионе, дестабилизировав весь Ближний Восток. США с Израилем идут на усиление конфронтации в регионе. При развитии этой инициативы Вашингтону и Тель-Авиву будет дан конкретный ответ противниками их политики. Исламский мир может пойти на создание своего военного альянса», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Шхагошев.
Ранее сообщалось, что Израиль добивается внесения изменений в план сделки о прекращении боевых действий в секторе Газа и обмене заложниками с палестинским движением ХАМАС.
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Мелисса Тимофеева