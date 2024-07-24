В США предрекли большую войну с участием России на Ближнем Востоке

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На Ближнем Востоке вспыхнет серьёзный конфликт между Израилем, Иранов и ливанским движением «Хезболла», в который может быть вовлечена Россия. Об этом заявил главный редактор издания Forbes Стив Форбс.
По его словам, между сторона назревает большая война, которой избежать не удастся.
Этот конфликт, как пояснил Форбс, будет развиваться стремительно, и помимо США он вовлечёт в себя и Россию.
Единственным вопросом на данный момент является то, когда этот конфликт вспыхнет. Это может произойти в ближайшее время или позднее, подчеркнул журналист.
Горячей точкой может стать граница Израиля и Ливана, у которой расположились позиции «Хезболлы».
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Этот конфликт, как пояснил Форбс, будет развиваться стремительно, и помимо США он вовлечёт в себя и Россию.
Единственным вопросом на данный момент является то, когда этот конфликт вспыхнет. Это может произойти в ближайшее время или позднее, подчеркнул журналист.
Горячей точкой может стать граница Израиля и Ливана, у которой расположились позиции «Хезболлы».
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Анастасия Чинкова