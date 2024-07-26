Власти Израиля выдвинули новые условия по сделке о перемирии в секторе Газа

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Израиль добивается внесения изменений в план сделки о прекращении боевых действий в секторе Газа и обмене заложниками с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что в ходе переговоров, которые состоялись ранее в этом месяце в Каире, официальные лица Израиля предложили внести новое условие, по которому мирное население должно проходить проверки при перемещении с юга на север Газы.
Это необходимо, поскольку есть опасение по поводу того, что население севера анклава может поддерживать боевиков ХАМАС. При этом палестинское движение отвергло данное условие.
Кроме того, в ходе переговоров израильская сторона потребовала, чтобы ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) получила контроль над границей между сектором Газа и Египтом.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Белый дом и МИД Египта пока не прокомментировали ситуацию по запросу Reuters.
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Это необходимо, поскольку есть опасение по поводу того, что население севера анклава может поддерживать боевиков ХАМАС. При этом палестинское движение отвергло данное условие.
Кроме того, в ходе переговоров израильская сторона потребовала, чтобы ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) получила контроль над границей между сектором Газа и Египтом.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Белый дом и МИД Египта пока не прокомментировали ситуацию по запросу Reuters.
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Анастасия Чинкова