Одну из стран НАТО предупредили о потенциальном ответе со стороны России

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Россия может жестко отреагировать на польско-украинское военное сотрудничество. Такое мнение высказало турецкое информационное агентство Anadolu.
«Обучая украинских солдат, Польша углубляет свои связи с Украиной и, вероятно, будет находиться на мушке ответного российского удара», — предупредили в материале.
Журналисты отметили, что перехваты российских ракет над украинской территорией и другие инициативы не только не укрепят безопасность Польши, но и создадут для нее определенные риски.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили самолеты на аэродромы в третьих странах. В частности, Киев использует для этого аэропорты в Польше. По словам источников в силовых структурах, Киев опасается открытой войны с НАТО.
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Александр Климов