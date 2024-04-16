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Глава МАГАТЭ Гросси: на Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений

16 апреля 2024, 02:52
Фото: istock / KE ZHUANG

Фото: istock / KE ZHUANG

Специалисты МАГАТЭ не видели на Запорожской АЭС тяжёлых вооружений. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, передает ТАСС.
«Там нет тяжёлых вооружений», — заявил Гросси журналистам.
Как утверждает глава МАГАТЭ, чтобы обозначить виновных в атаках на ЗАЭС, Международному агентству по атомной энергии требуются доказательства, но в данном случае это «невозможно».



В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС повысилась. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что активность беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские БПЛА.

Ранее Гросси анонсировал поездки в Россию и на Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Андрея Кураева* восстановили в сане
Андрей Кураев* сообщил о восстановлении его в сане Константинопольской церковью
16 апреля 2024, 01:52

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Признанный иноагентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* сообщил, что Константинопольский патриархат восстановил его в сане. Кадры соответствующего указа разместил на своем аккаунте в «Живом журнале» сам Кураев*.
В документе указано, что после тщательного рассмотрения обращение священнослужителя было определено, что канонические наказания, наложенные на Кураева не соответствуют церковным критериям.

«Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу, как и прежде», — указано в опубликованном Кураевым* документе.
Первый раз о своем восстановлении в сане Кураев* сообщил 6 апреля. Как утверждает бывший протодиакон, документ был подписан 3 апреля 2024 года — через 3 года после того, как Русская православная церковь лишила его сана.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал поездки в Россию и на Украину
Глава МАГАТЭ заявил, что планирует посетить РФ и Украину в ближайшее время
16 апреля 2024, 01:30

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в скором времени планирует посетить Россию и Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам нужно посетить Украину и Россию. Нам нужно держать этот канал коммуникации открытым», — разъяснил он свое решение корреспондентам.
Как утверждает Гросси, даты визитов в государства пока неизвестны, но в ближайшее время их согласуют. Он также добавил, что МАГАТЭ предложит России и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС повысилась. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что активность беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские БПЛА.

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Глава Орска ответил на расследование о недвижимости сына в Дубае
Мэр Орска Козупица заявил, что его сын Николай добился всего сам
16 апреля 2024, 01:02

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что его сын Николай добился успехов самостоятельно. Он с отличием окончил университет по специальности инженер-геолог и работал десять лет на Сахалине в тяжелых условиях, после чего уехал работать в Саудовскую Аравию.
Так глава города прокомментировал расследование соратников Алексея Навального о его сыне, видео с комментарием публикует Телеграм-канал «Урал56.Ру».

«Мой сын уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мёд. Там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами», — заявил чиновник.
До этого выяснилось, что у семьи мэра затопленного Орска есть элитное жилье в Дубае. Примерная стоимость оценивается 33 миллиона рублей. Николай Козупица переехал с семьей за границу в 2022 году после начала частичной мобилизации в России.

Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. По данным на 15 апреля в Оренбургской области оказались подтоплены более 14 тысяч жилых домов и 21 тысяч участков.

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МАГАТЭ предложит РФ и Украине провести оценку технического состояния ЗАЭС
16 апреля 2024, 00:46

AB Photography

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет в 2024 году предложить России и Украине оценить техническое расстояние Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил глава организации Рафаэль Гросси по результатам заседания Совета Безопасности ООН.
«Думаем, что нужно провести оценку безопасности. Там много механических деталей, насосов, труб, там топливо. Это нужно проверять. Мы говорим об этом. Возможно, это произойдет в ближайшие месяцы», — заявил он журналистам.
До этого Гросси заявил, что атаки на Запорожскую ЗАЭС нарушили принцип безопасности станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также ранее в США предрекли исчезновение Украины как государства после удара по АЭС.

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#россия
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На Украине заблокируют десятки российских каналов в TikTok
СНБО: на Украине заблокируют 83 канала в TikTok за «российскую пропаганду»
16 апреля 2024, 00:06

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Киев намеревается заблокировать ряд российских TikTok-каналов. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в Телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что центр начал сотрудничать с администрацией социальной сети TikTok с целью противодействия распространению «российской пропаганды» в интернете.

В перечень на данный момент входят 83 TikTok-канала. В частности, заблокируют страницы ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by и другие.

Официально TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запрещает российским пользователям загружать новые ролики и вести прямые трансляции из-за закона о фейках о ВС России. С того времени пользователям недоступны для просмотра видеоролики из других государств.

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#соцсеть
#новости
#киев
#рф
#украина
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В Петербурге состоится День благоустройства
15 апреля 2024, 22:57

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В Санкт-Петербурге в субботу, 20 апреля, планирую провести День благоустройства или общегородской субботник.
Отмечается, что дату переносить не планируют.

«Дату проведения общегородского субботника переносить не планируется», – приводит «Петербургский дневник» сообщение аппарата вице-губернатора города Евгения Разумишкина.

Тем временем россиянам рассказали, какие работы в саду можно провести в апреле. Так, эксперты отметили, что в этом месяце стоит проверить наличие снега, снять с деревьев зимнюю обвязку и убрать упавшие ветки, проветривать растения, находящиеся под укрытием. Кроме того, как пишет Общественная Служба Новостей, после зимы нужно убрать мертвую кору, высохшие, больные ветки и побеги, провести полную санитарную обработку кустарников и деревьев, очистить участки стволов от мха и лишайника, а также замазать специальным варом раны на деревьях.

Ранее сообщалось, что в Московской области весной и летом 2024 года будет разбито 4 018 цветников, это более 23 га территории. Высадка цветов к летнему сезону разделена на два этапа. Это весеннее и летнее оформление.

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#благоустройство
#санкт-петербург
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Назван метод снижения цен на садовый инвентарь
Говырин заявил о необходимости нарастить производство садового инвентаря в РФ
15 апреля 2024, 22:42

Фото: iStock/Yulia Khvosch

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в России необходимо нарастить производство собственного садового инвентаря, что способствует снижению цены на такие товары.
«Например, грабли: модель от финской фирмы с пластиковой ручкой обойдётся примерно в 3 тыс. рублей, а из Ивановской области со стальными зубцами и надёжным деревянным черенком стоят всего около 500 рублей. Выбор очевиден и продиктован экономической целесообразностью. Нужно нарастить собственное производство садового инвентаря», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Говырин.

Он подчеркнул, что в регионах России уже производят качественный инвентарь.

Ранее, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей. Кроме того, она рекомендовала поменять плёнку.

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#производство
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Озвучена основная причина паводков в России
Климатолог Семенов: Паводки происходят из-за человеческого фактора
15 апреля 2024, 22:10

Фото: iStock/horkins

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов высказал мнение о том, что основной причиной паводков в России является человеческий фактор.
«Паводки, которые наблюдаются во многих регионах России, образовались из-за человеческого фактора, а не природного. Например, застроили поймы, где этого нельзя было делать. А также неоптимальным образом руководили сливом воды из водохранилищ», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Семенов.

Он добавил, что для установления точной причины подобных происшествий, вызванных природными явлениями, необходимо минимум полгода научных исследований.

А эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рекомендовал всегда иметь наготове «срывную сумку» на случай экстренных ситуаций типа пожара или наводнения.

«В неё надо положить три «эшелона» вещей, первый из которых — это вещи оперативного использования: паспорт, водительские права, телефон, часы, ключи от автомобиля и от дома. Далее идут другие ценные вещи: документы на машину, квартиру, пенсионное удостоверение, загранпаспорт, дипломы об образовании, награды, ценные бумаги, деньги, драгоценности и т.д.», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

В третью очередь в такую сумку следует положить вещи для выживания. При этом, по словам специалиста, такая сумка не должна быть слишком тяжёлой и большой.

Ранее климатолог Андрей Киселев допустил, что наводнения, подобные Орскому, возможны ещё.

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#чс
#паводок
#пожар
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Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина
15 апреля 2024, 20:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина суд в Тверском районе Москвы поместил под домашний арест по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных средств, передает РИА Новости.
Решение о домашнем аресте было принято по ходатайству следователя, заявленному перед судьей Александрой Лашиной.

Согласно указанию суда, Портнягин будет отбывать наказание в своем загородном доме в Подмосковье. Кроме того, он будет лишен доступа к интернету.

После заседания Портнягин выразил стать политиком, чтобы поддерживать государство и продолжать свою благотворительную деятельность.

«Я собираюсь взять отпуск на время домашнего ареста, чтобы провести время с сыном. Я все еще считаю себя свободным предпринимателем и буду продолжать благотворительные акции, помогать бойцам Центрального военного округа», - заявил он.
Дмитрий Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, когда находился в зоне ответственности Центрального военного округа с гуманитарной миссией. Его и его супругу, Екатерину, подозревают в неуплате налогов и отмывании преступных доходов. Супруга блогера была допрошена и отпущена домой. Сразу после возбуждения уголовного дела семья погасила долги в размере 64 миллионов рублей, но следствие продолжает свою работу.

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