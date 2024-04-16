Глава МАГАТЭ Гросси: на Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений

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Специалисты МАГАТЭ не видели на Запорожской АЭС тяжёлых вооружений. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, передает ТАСС.
«Там нет тяжёлых вооружений», — заявил Гросси журналистам.Как утверждает глава МАГАТЭ, чтобы обозначить виновных в атаках на ЗАЭС, Международному агентству по атомной энергии требуются доказательства, но в данном случае это «невозможно».
В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС повысилась. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что активность беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские БПЛА.
Ранее Гросси анонсировал поездки в Россию и на Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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