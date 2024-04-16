Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал поездки в Россию и на Украину

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в скором времени планирует посетить Россию и Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам нужно посетить Украину и Россию. Нам нужно держать этот канал коммуникации открытым», — разъяснил он свое решение корреспондентам.Как утверждает Гросси, даты визитов в государства пока неизвестны, но в ближайшее время их согласуют. Он также добавил, что МАГАТЭ предложит России и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.
В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС повысилась. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что активность беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские БПЛА.
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Алина Юрчак