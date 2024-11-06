Депутат Слуцкий: Настоящий шок от итогов выборов в США — в Киеве

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Он отметил, что Трамп будучи президентом, возможно, перестанет подпитывать киевский режим, отчего последний не выдержит и падёт.
Депутат добавил, что Россия же, в свою очередь, продолжает развиваться своим суверенным путём, защищая свои национальные интересы на международной арене.
А политолог Аксинья Гурьянова допустила, что после избрания Трампа президентом США Киев согласится на мирные соглашения с Россией на условиях Москвы.
Ранее завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США помощь Киеву со стороны Вашингтона может быть сокращена.
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«Судя по всему, команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России больше денег американских налогоплательщиков. Возможно, есть шанс на более конструктивный подход. Когда США перестанут подпитывать неонацистский режим Зеленского, его падение произойдёт. Именно это сейчас больше всего волнует европейские страны. Но настоящий шок от итогов выборов в США, конечно же, в Киеве!» — отметил в беседе с Газета.ру Слуцкий.
Депутат добавил, что Россия же, в свою очередь, продолжает развиваться своим суверенным путём, защищая свои национальные интересы на международной арене.
А политолог Аксинья Гурьянова допустила, что после избрания Трампа президентом США Киев согласится на мирные соглашения с Россией на условиях Москвы.
«Никто Зеленского спрашивать не будет. Никто не будет больше бояться его приспешников. Будет Трамп — будут мирные соглашения в 2025 году», — высказалась в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.
Ранее завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США помощь Киеву со стороны Вашингтона может быть сокращена.
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Мелисса Тимофеева