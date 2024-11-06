Политолог Демчук допустил сокращение помощи Киеву Штатами при победе Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США помощь Киеву со стороны Вашингтона может быть сокращена.
«Финансовая и военная помощь Украине может сократиться, если Трамп и его советники, которые это всё анализируют, увидят, что выделяемые средства расходуются неэффективно. Если деньги и вооружения даются, а никаких успехов Украина в военном плане не имеет, то зачем тратить деньги зря», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.
При этом он добавил, что ошибочно полагать, что после избрания Трампа политика США кардинально изменится сразу.
А сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что в будущем не будет такого исхода, при котором останется лишь западная цивилизация со своей мягкой мощью.
«Не будет так, что останется только западная цивилизация со своей мягкой мощью. Это можно было увидеть на открытии и закрытии Олимпийских игр в Париже. Это было неубедительное сатанинское произведение. После всего, что там происходило, мне показалось, что следующие Олимпийские игры будут такими же. Хотя при таком развитии событий через 20 лет их не будет», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кустурица.
Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что после победы на президентских выборах США придётся сделать кардинальную ревизию приоритетных направлений политики страны.
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